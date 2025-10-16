5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

16 Ekim (bugün) itibarıyla 5G ihalesi gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin 1 Nisan 2026'da ilk olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi illerde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Peki 5G nasıl aktif edilir?

5G'YE GEÇİŞ İÇİN ALTIN DEĞERİNDE 2 TEMEL ŞART

5G, 4.5G'ye (LTE) kıyasla katbekat yüksek internet hızları ve milisaniyelerle ölçülen düşük gecikme süreleri (ping) gibi avantajlar sunuyor. Ancak telefonunuzun "5G" ibaresini göstermesi için operatörünüzden alacağınız onayın ötesinde bazı temel gereksinimler bulunuyor.

5G aktif etme adımlarına geçmeden önce, ilk olarak telefonunuzun donanımsal olarak 5G modemine sahip olması gerekiyor. Bazı 5G uyumlu telefonlar şu şekilde:

iPhone kullanıcıları: iPhone 12 serisi (iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max) ve daha yeni tüm modeller (iPhone 13, 14, 15, 16, 17 serileri vb.) 5G'yi destekliyor.

Android kullanıcıları: Samsung (Galaxy S20 serisi ve sonrası, A serisinin yeni modelleri vb.), Xiaomi (Mi 10T serisi ve sonrası, Redmi Note serisinin 5G'li modelleri vb.), Oppo, Huawei ve diğer birçok markanın son birkaç yılda çıkan orta-üst ve amiral gemisi modelleri 5G özelliği sunuyor.

Telefonunuzun 5G özelliğine sahip olup olmadığını kontrol etmek için, cihazın kutusunda, teknik özelliklerinde veya Ayarlar > Hakkında kısmında "5G" ibaresini arayın.

Telefonunuzun 5G'yi desteklemesi başlı başına yeterli değil. Aynı zamanda 5G uyumlu bir SIM karta da sahip olmanız gerekiyor. Şu anda kullandığınız 4.5G uyumlu SIM kartlar genellikle 5G ile de uyumludur. Ancak SIM kartınız çok eskiyse (örneğin 3G zamanından kalma bir kartı kestirerek kullanıyorsanız) 5G'yi desteklemeyebilir.

En emin yol, operatörünüzün mobil uygulamasından SIM kart uyumluluğunuzu sorgulamak veya müşteri hizmetlerini aramaktır. Gerekirse operatörünüzün bayisinden yeni bir SIM alabilirsiniz.

5G NASIL AKTİF EDİLİR? TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE İÇİN DETAYLI REHBER

Yukarıdaki 2 şartı sağladığınızı varsayarak artık operatörünüzün sisteminde 5G servisini açmanız gerekiyor.

Turkcell, 5G servisinden yararlanmak için genellikle bir SMS onayı istiyor. Bunun için telefonunuzun mesajlar bölümünü açın. Alıcı kısmına 2200 yazın. Mesaj metni olarak 5G yazın (büyük harflerle) ve ardından gönderin. Türk Telekom (TT Mobil) içn 5G yazıp 5555'e SMS, Vodafone için de 5G yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterli.

Ardından operatörünüzden "5G servisiniz açılmıştır" gibi bir onay mesajı alacaksınız.

TELEFON AYARLARI: 5G'Yİ CİHAZINIZDAN NASIL AÇARSINIZ?

Operatörden izni aldıktan sonra son adım olarak telefonunuzun 5G özelliğini de aktif etmeniz gerekiyor.

iOS (iPhone) cihazlarda 5G ayarı:

Ayarlar menüsüne gidin. Hücresel seçeneğine basın.

Hücresel Veri seçeneğinin altındaki Seçenekler seçeneğine dokunun.

Ses ve Veri butonuna tıklayın.

Karşınıza iki seçenek çıkacaktır. 5G Açık: Telefon, 5G sinyali bulduğu her an 5G'ye bağlanır. 5G Otomatik: Önerilen ayar budur. iPhone o anki ihtiyacınıza (yüksek hız gerekip gerekmediğine) ve pil durumuna göre 4.5G (LTE) ve 5G arasında geçiş yapar.

Android (Samsung, Xiaomi, Oppo vb.) cihazlarda 5G ayarı:

Not: Android cihazlarda menü adımları markadan markaya (Samsung, Xiaomi, Oppo vb.) küçük değişiklikler gösterebilir. Genel olarak izlemeniz gereken yol şudur:

Ayarlar'a gidin ve Bağlantılar veya Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun.

Mobil Ağlar butonuna tıklayın.

Ağ Modu veya Tercih Edilen Ağ Türü düğmesine basın.

Karşınıza çıkan listede şuna benzer seçenekleri göreceksiniz: 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), sadece 3G, sadece 2G vb .

. 5G'yi aktif etmek için mutlaka 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı) (veya benzeri "5G" içeren otomatik seçeneği) seçmelisiniz.