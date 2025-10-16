Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

5G dönemi Türkiye'de resmen başlıyor. 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinin ardından, teknoloji 1 Nisan 2026'da ilk olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyük şehirlerde kullanıma sunulacak. 5G’yi kullanabilmek için ise hem telefonun hem de SIM kartın 5G uyumlu olması ve operatör üzerinden servisin aktif edilmesi gerekiyor. İşte tüm yapılması gerekenler.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 11:57

16 Ekim (bugün) itibarıyla 5G ihalesi gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin 1 Nisan 2026'da ilk olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi illerde kullanıma sunulacağını duyurmuştu. Peki 5G nasıl aktif edilir?

5G'YE GEÇİŞ İÇİN ALTIN DEĞERİNDE 2 TEMEL ŞART

, 4.5G'ye (LTE) kıyasla katbekat yüksek internet hızları ve milisaniyelerle ölçülen düşük gecikme süreleri (ping) gibi avantajlar sunuyor. Ancak telefonunuzun "5G" ibaresini göstermesi için operatörünüzden alacağınız onayın ötesinde bazı temel gereksinimler bulunuyor.

5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

5G aktif etme adımlarına geçmeden önce, ilk olarak telefonunuzun donanımsal olarak 5G modemine sahip olması gerekiyor. Bazı 5G uyumlu telefonlar şu şekilde:

iPhone kullanıcıları: iPhone 12 serisi (iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max) ve daha yeni tüm modeller (iPhone 13, 14, 15, 16, 17 serileri vb.) 5G'yi destekliyor.

Android kullanıcıları: Samsung (Galaxy S20 serisi ve sonrası, A serisinin yeni modelleri vb.), Xiaomi (Mi 10T serisi ve sonrası, Redmi Note serisinin 5G'li modelleri vb.), Oppo, Huawei ve diğer birçok markanın son birkaç yılda çıkan orta-üst ve amiral gemisi modelleri 5G özelliği sunuyor.

5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

Telefonunuzun 5G özelliğine sahip olup olmadığını kontrol etmek için, cihazın kutusunda, teknik özelliklerinde veya Ayarlar > Hakkında kısmında "5G" ibaresini arayın.

Telefonunuzun 5G'yi desteklemesi başlı başına yeterli değil. Aynı zamanda 5G uyumlu bir SIM karta da sahip olmanız gerekiyor. Şu anda kullandığınız 4.5G uyumlu SIM kartlar genellikle 5G ile de uyumludur. Ancak SIM kartınız çok eskiyse (örneğin 3G zamanından kalma bir kartı kestirerek kullanıyorsanız) 5G'yi desteklemeyebilir.

En emin yol, operatörünüzün mobil uygulamasından SIM kart uyumluluğunuzu sorgulamak veya müşteri hizmetlerini aramaktır. Gerekirse operatörünüzün bayisinden yeni bir SIM alabilirsiniz.

5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

5G NASIL AKTİF EDİLİR? TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE İÇİN DETAYLI REHBER

Yukarıdaki 2 şartı sağladığınızı varsayarak artık operatörünüzün sisteminde 5G servisini açmanız gerekiyor.

Turkcell, 5G servisinden yararlanmak için genellikle bir SMS onayı istiyor. Bunun için telefonunuzun mesajlar bölümünü açın. Alıcı kısmına 2200 yazın. Mesaj metni olarak 5G yazın (büyük harflerle) ve ardından gönderin. Türk Telekom (TT Mobil) içn 5G yazıp 5555'e SMS, Vodafone için de 5G yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterli.

Ardından operatörünüzden "5G servisiniz açılmıştır" gibi bir onay mesajı alacaksınız.

5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

TELEFON AYARLARI: 5G'Yİ CİHAZINIZDAN NASIL AÇARSINIZ?

Operatörden izni aldıktan sonra son adım olarak telefonunuzun 5G özelliğini de aktif etmeniz gerekiyor.

iOS (iPhone) cihazlarda 5G ayarı:

  • Ayarlar menüsüne gidin. Hücresel seçeneğine basın.
  • Hücresel Veri seçeneğinin altındaki Seçenekler seçeneğine dokunun.
  • Ses ve Veri butonuna tıklayın.
  • Karşınıza iki seçenek çıkacaktır. 5G Açık: Telefon, 5G sinyali bulduğu her an 5G'ye bağlanır. 5G Otomatik: Önerilen ayar budur. iPhone o anki ihtiyacınıza (yüksek hız gerekip gerekmediğine) ve pil durumuna göre 4.5G (LTE) ve 5G arasında geçiş yapar.
5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi

Android (Samsung, Xiaomi, Oppo vb.) cihazlarda 5G ayarı:

Not: Android cihazlarda menü adımları markadan markaya (Samsung, Xiaomi, Oppo vb.) küçük değişiklikler gösterebilir. Genel olarak izlemeniz gereken yol şudur:

  • Ayarlar'a gidin ve Bağlantılar veya Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun.
  • Mobil Ağlar butonuna tıklayın.
  • Ağ Modu veya Tercih Edilen Ağ Türü düğmesine basın.
  • Karşınıza çıkan listede şuna benzer seçenekleri göreceksiniz: 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), sadece 3G, sadece 2G vb.
  • 5G'yi aktif etmek için mutlaka 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı) (veya benzeri "5G" içeren otomatik seçeneği) seçmelisiniz.
5G nasıl aktif edilir? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için adım adım ayar rehberi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G ihalesi kim kazandı, hangi firma? İhale için teklifler verildi
5G ihalesi sonuçlandı: En yüksek teklif Turkcell'den

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm ayarları yaptım ama telefonumda neden hâlâ 4.5G (veya LTE) yazıyor?
Bunun nedeni yüzde 99 ihtimalle 5G kapsama alanında olmamanızdır. 5G özelliği Türkiye'de 1 Nisan 2026'dan itibaren kullanıma sunulacak.
5G ücretli mi?
5G kullanımı için genellikle ek bir kullanım ücreti gerekmez.
ETİKETLER
#5g
#5g Türkiye
#5g Ihalenin
#5g Nasıl Aktif Edilir
#5g Uyumluluğu
#5g Uyumlu Telefonlar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.