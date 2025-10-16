Askeri hastaneler yeniden açılacak mı? MSB kaynaklarından açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık bilgilendirme toplantısında; Suriye'deki son durum, askeri hastanelerin yeniden açılacağı yönündeki söylentiler ve Gazze'de görev gücü olarak yer alma konusunda açıklamalarda bulundu.

SURİYE’DEKİ SON DURUM

12 Ekim’de Ankara’da Suriye heyeti ile gerçekleşen üçlü görüşme ve terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik sorular üzerine MSB kaynakları, “Malumlarınız olduğu üzere, Suriye Yeni Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA ENTEGRE OLMASI KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Suriye’nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlı olduklarının altını çizen MSB kaynakları, "Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

ASKERİ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASI

Gündemdeki diğer bir konu ise askeri hastaneleri yeniden açılacağına yönelik söylentiler. MSB kaynakları, askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin sorular üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir”

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Gazze’deki ateşkes sonrası gündeme gelen “Gazze Görev Gücü”nde hangi unsurların yer alacağına dair sorular üzerine ise MSB kaynakları şunları söyledi:

“Gazze’de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev gücüne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”