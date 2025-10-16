Menü Kapat
Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladıklarını ifade etti.

Bakan Güler'den Gazze açıklaması: 'TSK göreve hazır'
AA
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 09:50

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Savunma Bakanları ve Temas Grubu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Belçika'nın başkenti 'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda önemli oturumlara katıldıklarını belirten Güler, toplantılar kapsamında NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşunun, Ukrayna'ya sağlanabilecek destek ve diğer güvenlik konularının ele alındığını aktardı.

"TSK GÖREV GÜCÜNDE YER ALMAYA DA HAZIR"

Güler, 'nin NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5'te yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık. 70 yılı aşkın süredir NATO Müttefiki bir ülke olarak katıldığımız bu toplantılarda, hem İttifak gündemindeki konularda hem de bölgesel konulardan Avrupa Güvenliğine uzanan geniş bir yelpazede milli tutum ve değerlendirmelerimizi muhataplarımıza ilettik."

Toplantılar vesilesiyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı ilişkiler ile işbirliğini geliştirme imkanlarını ele aldıklarını vurgulayan Güler, ayrıca, müttefik ülke bakanları ile "Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu" ve "Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası"nı imzaladıklarını belirtti.

ETİKETLER
#Türkiye
#ukrayna
#nato
#tsk
#brüksel
#Savunmabakanlığı
#Gündem
