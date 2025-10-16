Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump gizli operasyon yetkisi verdi! CIA devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA), "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdi. Venezuela hükümeti, bu durumu son derece endişeyle izlediklerini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 09:34

Başkanı , Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 'in 'da gizli operasyonlar düzenlediği iddiaları hakkında konuştu. Trump, CIA'ye bu konuda yetki verdiği iddiasını doğrulayarak, bunun temelde "ABD'ye Venezuela üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele" gerekçesine dayandığını savundu.

ABD Başkanı, "Aslında buna iki nedenden dolayı onay verdim. Birincisi, hapishanelerini boşaltıp bu suçluları ABD'ye getirdiler. Açık sınır politikamız olduğu için sınırdan girdiler." dedi.

Trump, diğer gerekçenin de bu ülke üzerinden ABD'ye getirilen uyuşturucu ile mücadele olduğunu savunarak, "Venezuela'dan ciddi miktarda uyuşturucu geliyor ve bunların çoğu deniz yoluyla geliyor, ancak biz bunları karadan da durduracağız." değerlendirmesini yaptı.

Trump gizli operasyon yetkisi verdi! CIA devreye girdi

''SALDIRI, TEHDİT VE TACİZ!''

Venezuela hükümeti, Karayipler bölgesindeki ABD askeri konuşlanmalarını ülkeye yönelik "saldırı, tehdit ve taciz" politikası olarak nitelendirdiklerini ve bu durumu son derece endişeyle izlediklerini bildirdi.

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına (CIA) "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verilmesine dikkat çekildi.

Trump gizli operasyon yetkisi verdi! CIA devreye girdi

Açıklamada, "CIA'nin kullanımını ve Karayipler'de ilan edilen askeri konuşlanmaları son derece endişeyle izliyoruz. Bunlar, Venezuela'ya karşı saldırı, tehdit ve taciz politikasını oluşturan adımlardır. Uluslararası toplum, bu tür eylemlerin cezasız kalmasının tehlikeli siyasi sonuçlar doğuracağını anlamalı ve buna derhal son verilmelidir." ifadelerine yer verildi.

''ABD'DEN HESAP SORULMALI''

Venezuela'nın Karayipler'de askeri geriliminin tırmanmasını önleyecek acil önlemlerin alınmasını talep edeceği belirtilen açıklamada, hükümetin söz konusu durumu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e şikayet edeceği ve ABD'den "hesap sorulmasını" talep edeceği kaydedildi.

Trump gizli operasyon yetkisi verdi! CIA devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatına "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yapma yetkisi verdiğini doğrulamıştı.

ABD'nin, Porto Riko'daki üslerinde 10 bin askeri bulunuyor. Karayipler'de de toplam 8 savaş gemisi ve bir denizaltı görev yapıyor.

ABD VE VENEZUELA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Trump gizli operasyon yetkisi verdi! CIA devreye girdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik temaslar rafa kalktı
Venezuela lideri Maduro'dan ABD Başkanı Trump'a mesaj: Sömürge ya da köle olmayacağız!
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#donald trump
#abd
#venezuela
#cıa
#Askeri Operasyon
#Rejim Değişikliği
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.