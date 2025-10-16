Menü Kapat
SON DAKİKA!
SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru ne zaman, nereden yapılır? Başvuru şartları 2025

Sosyal Güvenlik Kurumunda istihdam edilmek üzere 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak. Yapılan açıklama sonrasında 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru şartları ve alım başvuru tarihleri araştırıldı. SGK tarafından yapılan açıklama ile SGK personel alımı başvuru tarihleri belli oldu.

SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru ne zaman, nereden yapılır? Başvuru şartları 2025
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında edilecek.

SGK 100 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Adayların 25'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekiyorken başvurular 20 Ekim'de başlayacak. Başvurular için son tarih 2 Kasım 23.59 olarak belirlendi. Adaylar e Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirken sınav tek aşamalı ve sözlü olarak gerçekleşecek. Sınav, 8-19 Aralık tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek.

SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru ne zaman, nereden yapılır? Başvuru şartları 2025

SGK 100 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak. şartlarına uyan kişiler e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru ne zaman, nereden yapılır? Başvuru şartları 2025

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak
  • En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak
  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için, diplomalarının Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmamak
  • ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak
