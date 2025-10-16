SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru ne zaman, nereden yapılır? Başvuru şartları 2025

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında istihdam edilecek.

SGK 100 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Adayların 25'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekiyorken başvurular 20 Ekim'de başlayacak. Başvurular için son tarih 2 Kasım 23.59 olarak belirlendi. Adaylar e Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirken sınav tek aşamalı ve sözlü olarak gerçekleşecek. Sınav, 8-19 Aralık tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek.

SGK 100 SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak. Başvuru şartlarına uyan kişiler e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR