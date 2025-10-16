SGK 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı başvuru ne zaman, nereden yapılır? Başvuru şartları 2025

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idari hizmetler sınıfında istihdam edilecek.
Adayların 25'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekiyorken başvurular 20 Ekim'de başlayacak. Başvurular için son tarih 2 Kasım 23.59 olarak belirlendi. Adaylar e Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirken sınav tek aşamalı ve sözlü olarak gerçekleşecek. Sınav, 8-19 Aralık tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak. Başvuru şartlarına uyan kişiler e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.