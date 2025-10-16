Menü Kapat
Hava Durumu
Spor
Süper Lig devi devreye girdi: Menajeriyle görüştüler! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için kritik bir gelişme yaşandı. Süper Lig devinin, yıldız oyuncuyla temaslara başladığı öğrenildi. Milli futbolcunun 3 milyon Euroluk maaşını karşılamaya hazır olduklarını belirten kulüp temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Süper Lig devi devreye girdi: Menajeriyle görüştüler! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor
’de son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından kadro dışı bırakılan ’nin devre arası döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları güçleniyor. Daha önce ’la anılan milli futbolcu için bu kez bir başka ezeli rakibin devrede olduğu öğrenildi.

Süper Lig devi devreye girdi: Menajeriyle görüştüler! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Teknik direktör Fatih Tekke’nin özellikle kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki yıldız için bordo-mavili yönetimin temaslara başladığı öğrenildi. ’un, İrfan Can’ın Fenerbahçe’deki durumunu yakından izlediği ve şartların uygun hale gelmesi durumunda resmi girişimde bulunacağı bildirildi.

Süper Lig devi devreye girdi: Menajeriyle görüştüler! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Kulüp kaynaklarına göre Karadeniz ekibi, yıldız futbolcunun 3 milyon Euroyu bulan maaşını karşılamaya hazır olduklarını oyuncunun menajerine iletti. Fenerbahçe yönetiminin ise kadro dışı kalan oyuncularla ilgili nihai kararını devre arası öncesinde vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci’nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Süper Lig devi devreye girdi: Menajeriyle görüştüler! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor
