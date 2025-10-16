Süper Lig devi devreye girdi: Menajeriyle görüştüler! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Kategoriler
Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları güçleniyor. Daha önce Beşiktaş’la anılan milli futbolcu için bu kez bir başka ezeli rakibin devrede olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Fatih Tekke’nin özellikle kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki yıldız için bordo-mavili yönetimin temaslara başladığı öğrenildi. Trabzonspor’un, İrfan Can’ın Fenerbahçe’deki durumunu yakından izlediği ve şartların uygun hale gelmesi durumunda resmi girişimde bulunacağı bildirildi.
Kulüp kaynaklarına göre Karadeniz ekibi, yıldız futbolcunun 3 milyon Euroyu bulan maaşını karşılamaya hazır olduklarını oyuncunun menajerine iletti. Fenerbahçe yönetiminin ise kadro dışı kalan oyuncularla ilgili nihai kararını devre arası öncesinde vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci’nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.