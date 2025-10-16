Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne atanan Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu kimdir, nereli?

Türkiye'nin Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu atandı. Atanmasının ardından kimdir, aslen nereli merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne atanan Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu kimdir, nereli?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 12:24

Dışişleri Bakanlığı alınan bilgilere göre, 'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması için imkanlarını seferber etti. Böylece İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne Güllüoğlu atandı.

FİLİSTİN İNSANİ YARDIMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ATANAN BÜYÜKELÇİ MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu zamana kadar Gazze'ye en çok ileten ülkelerin başında geliyor. Türkiye, 2023 Ekim ayından beri 102 bin ton insani yardım malzemesini deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırdı. Yerel makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne Büyükelçi Güllüoğlu atandı. 1982 tarihinde Konya'da doğan isim Türk doktor, büyükelçi ve 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne atanan Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu kimdir, nereli?

MEHMET GÜLLÜOĞLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dr. Mehmet Güllüoğlu 1982 yılında Konya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamasının ardından doktor olarak göreve başlayan isim insani yardım, sağlık yardımları, AB projeleri gibi alanlarda eğitim programlarını başarıyla bitirmiştir.

Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne atanan Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu kimdir, nereli?

Yeryüzü Doktorları Derneği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde yönetici olarak çalışan isim İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programını tamamladı. 2013 senesinde Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, 2017’de T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğinde bulundu.

2021-2024 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapan isim, evli ve dört çocuk babasıdır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Filistinlileri öldürmek için yeni bahanesi: Sarı hat!
İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'
ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#filistin
#insani yardım
#büyükelçi
#Mehmet Güllüoğlu
#Türk Kızılayı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.