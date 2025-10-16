Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne atanan Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu kimdir, nereli?

Dışişleri Bakanlığı alınan bilgilere göre, Türkiye Gazze'ye yönelik insani yardımların hızla ulaştırılması için imkanlarını seferber etti. Böylece Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne Büyükelçi Güllüoğlu atandı.

FİLİSTİN İNSANİ YARDIMLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ATANAN BÜYÜKELÇİ MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR?

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu zamana kadar Gazze'ye en çok insani yardım ileten ülkelerin başında geliyor. Türkiye, 2023 Ekim ayından beri 102 bin ton insani yardım malzemesini deniz ve hava yoluyla Gazze’ye ulaştırdı. Yerel makamlarla eş güdümü sağlamak üzere Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörlüğüne Büyükelçi Güllüoğlu atandı. 1982 tarihinde Konya'da doğan isim Türk doktor, büyükelçi ve 2013-2017 yılları arasında Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

MEHMET GÜLLÜOĞLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dr. Mehmet Güllüoğlu 1982 yılında Konya’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamasının ardından doktor olarak göreve başlayan isim insani yardım, sağlık yardımları, AB projeleri gibi alanlarda eğitim programlarını başarıyla bitirmiştir.

Yeryüzü Doktorları Derneği ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde yönetici olarak çalışan isim İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Doktora Programını tamamladı. 2013 senesinde Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, 2017’de T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğinde bulundu.

2021-2024 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Tanzanya Büyükelçisi olarak görev yapan isim, evli ve dört çocuk babasıdır.