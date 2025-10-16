Güllü'nün son doğum günündeki sözleri tüyler ürpertti

Yalova’da 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son doğum günündeki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün sözleri ise izleyenleri hayrete düşürdü.

GÜLLÜ'NÜN SON DOĞUM GÜNÜNDEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Güllü son doğum gününde "Evlatlarım burada. Şükür olsun en sevdiklerim burada. Hadi hayırlı olsun. 52’de görüşürüz. Bak 52’de neler yapıyorum. Bak neler yapacağım” dedi.

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Rapora göre Gül Tut’un vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandı. Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Çınarcık'taki evinin 5, katındaki penceresinden aşağıya düşen Güllü'nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.