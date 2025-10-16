Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Güllü'nün son doğum günündeki sözleri tüyler ürpertti

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün 51'nci yaş gününde söylediği sözleri hayrete düşürdü. Çocukları ve sevdikleriyle son doğum gününü kutlayan Güllü,

16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 12:20

’da 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün son doğum günündeki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün sözleri ise izleyenleri hayrete düşürdü.

GÜLLÜ'NÜN SON DOĞUM GÜNÜNDEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Güllü son doğum gününde "Evlatlarım burada. Şükür olsun en sevdiklerim burada. Hadi hayırlı olsun. 52’de görüşürüz. Bak 52’de neler yapıyorum. Bak neler yapacağım” dedi.

Güllü'nün son doğum günündeki sözleri tüyler ürpertti

GÜLLÜ'NÜN ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

Rapora göre Gül Tut’un vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeye bağlı çok sayıda travmatik emareye rastlandı. Cinsel muayenede ise akut (yeni) travmatik bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Güllü'nün son doğum günündeki sözleri tüyler ürpertti

Çınarcık'taki evinin 5, katındaki penceresinden aşağıya düşen Güllü'nün yapılan otopsisinde beyninde kanama, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edildi. Ayrıca toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alındı.

#yalova
#ölüm
#otopsi
#Güllü Tut
#Yaşadığı Son Gün
#Magazin
