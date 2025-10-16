Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Tezgahta hamsi bolluğu: 'Bu fiyattan almak bedava!'

Sofrasına balık koymak isteyenlerin yüzü bugün Zonguldak'ta güldü. Fiyattaki düşüş ilgiyi artırırken balıkçılar önümüzdeki hafta fiyatların tekrar yükselebileceği uyarısını yapıyor.

Tezgahta hamsi bolluğu: 'Bu fiyattan almak bedava!'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
16.10.2025
saat ikonu 13:20

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hamsi de denizde bollaşama başladı. Bu çerçevede 'ta yerli hamsi tezgahlarda 100 liradan satıldı.

Tezgahta hamsi bolluğu: 'Bu fiyattan almak bedava!'


Zonguldak'ta 'den avlanan hamsinin fiyatında düşüş sürüyor. Bugün tezgahlarda 100 liradan alıcı bulan hamsi, fiyatının ucuz olması nedeniyle yoğun ilgi gördü. Batuhan Ertürk, "Bu aralar hamsi 100 lira oldu. Hamsi hatta buradan çıkıyor, Karadeniz Ereğli ilçesinden çıkıyor. Bugün hamsi güzel. 2-3 gündür böyle devam ediyor. Yoğun bir ilgi var, yetişemiyoruz.

Tezgahta hamsi bolluğu: 'Bu fiyattan almak bedava!'

FİYATLAR YÜKSELMEDEN ALIN TAVSİYESİ

Hamsi 100 lira iken tüketmek, buzlukta saklamak için tam zamanı. 100 lira bir fiyat değil. 100 liraya bedava hamsi. Hem de bizim hamsimiz Karadeniz hamsisidir. Birkaç gün daha böyle devam eder. Önümüzdeki süreçte 200-250 bandına tekrar yükselebilir. Bu aralar fiyat böyleyken alalım balık yiyelim" dedi.

ETİKETLER
#karadeniz
#zonguldak
#balıkçı
#fiyat düşüşü
#Hamsi
#Yaşam
