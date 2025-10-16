Menü Kapat
Haydarpaşa Tren Garı açıldı mı, açılacak mı? Etkinlik merkezi olacak

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Kadıköy ilçesi Rasimpaşa Mahallesi'nde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait ana tren istasyonu ve kültür merkezi olan Haydarpaşa Garı, çıkan yangın sonrasında kullanılmaz hale gelmişti. Bakan Ersoy'un açıklamalarına göre etkinlik merkezi haline getirilecek.

28 Kasım 2010'da garın çatısında çıkan yangından dolayı binanın çatısı çökmüş ve 4. katı kullanılamaz hâle gelen Haydarpaşa Garı, uzun süredir kullanılamıyordu.

HAYDARPAŞA GARI AÇILACAK MI, NE ZAMAN?

ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında 15 Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında başlatılan çalışmalarla 'un iki ikonik tren garı yeniden hayat bulacak. Bakan Ersoy,"Bu özel yapıyı ve gar alanını yeni kimlikle, kültür ve sanatın kalbi olarak hayata dahil edeceğiz. Bunu yaparken de taşımacılık hizmetlerinin sürmesini sağlayacağız. Burası sergilerden açık hava etkinliklerine kadar farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden bir etkinlik merkezi olacak." ifadeleri ile etkinlik merkezi olacağını belirtti.

Haydarpaşa Tren Garı açıldı mı, açılacak mı? Etkinlik merkezi olacak

Bölgede asıl hedef kültür ve sanat atmosferi oluşturulmak istenirken açık hava etkinlikleri, müze, kütüphaneler yapılarak canlandırılması planlanıyor. Haydarpaşa Garı, restore edilip güçlendirilerek hem tren taşımacılığına hizmet vermeye hem de kültür ve sanat merkezi olarak halka açılmaya hazırlanıyor.

Haydarpaşa Tren Garı açıldı mı, açılacak mı? Etkinlik merkezi olacak

HAYDARPAŞA GARI KULLANILIYOR MU?

Bakan Ersoy, Sultan II. Abdülhamid Han'ın mirası olan garların eşsiz yapıldığına dikkat çekerek Haydarpaşa, dolgu bir alanda ahşap kazıklar üzerinde inşa edilmiş olup, zarafet ve estetiğin istisnai örneği olarak yükselmiştir. Ancak çalışmalara başladığımız zaman gördük ki durum oldukça farklıydı. Klasik Osmanlı üslubu ile neo klasik tarzın buluştuğu bu muhteşem yapı, yaşanan talihsiz yangına kadar göz kamaştırmaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Tren Garı'nda gerçekleşen projelerin lansman programında yaptığı açıklamada, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarına yönelik kapsamlı çalışmalara devam ettiklerini paylaştı.

