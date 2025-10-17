Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sibel Can babaanne oldu! Merve kaya ile Engin Can Ural'ın kızlarına verdikleri isim belli oldu

Ünlü sanatçı Sibel Can babaannelik heyecanı yaşıyor. Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Engin Can Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlendi. Doğumu Miami'de bekleyen Merve Kaya doğum yaptı. Tüm aile Miami'de sevinç yaşarken bebeklerine verdikleri isim de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sibel Can babaanne oldu! Merve kaya ile Engin Can Ural'ın kızlarına verdikleri isim belli oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 09:20

55 yaşındaki 'ın en büyük oğlu Engin Can Ural, 2022 yılında ile evlendi. Çiftin geçtiğimiz aylarda kız beklediği ortaya çıkmıştı. 2 aydır Sibel Can'ın 'deki evinde doğumu bekleyen Merve Kaya kızına kavuştu.

SİBEL CAN BABANNE OLDU

Kızlarını ABD'de doğurmaya karar veren Engin Can Ural ile Merve Kaya, 2 aydır Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekledi. Geçtiğimiz hafta yapan Merve Kaya'nın ve kızının sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Sibel Can babaanne oldu! Merve kaya ile Engin Can Ural'ın kızlarına verdikleri isim belli oldu

Sibel Can ve Hakan Ural da soluğu Miami'de alırken, Sibel Can babaanne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm aile çifte destek olmak için Miami'nin yolunu tutarken, çiftin kızlarına verdikleri isim de belli oldu.

Sibel Can babaanne oldu! Merve kaya ile Engin Can Ural'ın kızlarına verdikleri isim belli oldu

Merve Kaya ile Engin Can Ural kızlarına Lina adını verdi. Sibel Can'ın ilk torununa hurma ağacı anlamına gelen Lina ismi verilirken, ikinci bir ismi olup olmadığını ise henüz belli değil.

Sibel Can babaanne oldu! Merve kaya ile Engin Can Ural'ın kızlarına verdikleri isim belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün patronundan gündem olacak iddialar! Çocukları mahkemeye koştu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İrem Helvacıoğlu'nun eşi kızlarının ismini ilk kez paylaştı
ETİKETLER
#bebek
#doğum
#miami
#sibel can
#Babaannesinin Ölümü
#Merve Kaya
#Engin Can Ural
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.