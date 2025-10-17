Sibel Can babaanne oldu! Merve kaya ile Engin Can Ural'ın kızlarına verdikleri isim belli oldu

55 yaşındaki Sibel Can'ın en büyük oğlu Engin Can Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlendi. Çiftin geçtiğimiz aylarda kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 2 aydır Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekleyen Merve Kaya kızına kavuştu.

SİBEL CAN BABANNE OLDU

Kızlarını ABD'de doğurmaya karar veren Engin Can Ural ile Merve Kaya, 2 aydır Sibel Can'ın Miami'deki evinde doğumu bekledi. Geçtiğimiz hafta doğum yapan Merve Kaya'nın ve kızının sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Sibel Can ve Hakan Ural da soluğu Miami'de alırken, Sibel Can babaanne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tüm aile çifte destek olmak için Miami'nin yolunu tutarken, çiftin kızlarına verdikleri isim de belli oldu.

Merve Kaya ile Engin Can Ural kızlarına Lina adını verdi. Sibel Can'ın ilk torununa hurma ağacı anlamına gelen Lina ismi verilirken, ikinci bir ismi olup olmadığını ise henüz belli değil.