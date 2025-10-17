Araç kredisinde rakamlar değişti: 400 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu!

Kategoriler
Araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, otomobil şirketlerinin yıl sonu kampanyalarının ardından taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyretmesi, bankalardan kredi kullanma gerekliliğini artırdı. Bu süreçte, en cazip faiz oranlarını sunan bankalar alıcıların öncelikli tercihi haline geldi.
12 ay vadeli 400 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte banka banka rakamlar:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 44.483 TL
Faiz Oranı %3,65
Toplam Ödeme 536.221 TL
KUVEYTTÜRK
Aylık Taksit Tutarı 43.017 TL
Finansman Oranı %3,20
Toplam Ödeme 518.629 TL
ODEA BANK
Aylık Taksit Tutarı 52.494 TL
Faiz Oranı %5,99
Toplam Ödeme 632.344 TL
TEB
Aylık Taksit Tutarı 43.959 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme529.932 TL
GARANTİ BBVA
Aylık Taksit Tutarı 43.959 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme 529.932 TL
AKBANK
Aylık Taksit Tutarı 44.287 TL
Faiz Oranı %3,59
Toplam Ödeme 533.858 TL
VAKIFBANK
Aylık Taksit Tutarı 45.110 TL
Faiz Oranı %3,84
Toplam Ödeme 543.737 TL
TÜRKİYE FİNANS
Aylık Taksit Tutarı 45.474 TL
Finansman Oranı %3,95
Toplam Ödeme 548.113 TL
QNB
Aylık Taksit Tutarı 48.067 TL
Faiz Oranı %4,72
Toplam Ödeme579.226 TL
ZİRAAT BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 48.306 TL
Faiz Oranı %4,79
Toplam Ödeme582.096 TL
HALK BANKASI
Aylık Taksit Tutarı 48.855 TL
Faiz Oranı %4,95
Toplam Ödeme 588.562 TL