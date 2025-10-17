Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Araç kredisinde rakamlar değişti: 400 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu!

Ekim 17, 2025 09:58
1
Araç kredisinde rakamlar değişti: 400 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu!

Araç sahibi olmayı hayal eden vatandaşlar, otomobil şirketlerinin yıl sonu kampanyalarının ardından taşıt kredisi seçeneklerini araştırmaya başladı. Özellikle ikinci el ve sıfır araç fiyatlarının yüksek seyretmesi, bankalardan kredi kullanma gerekliliğini artırdı. Bu süreçte, en cazip faiz oranlarını sunan bankalar alıcıların öncelikli tercihi haline geldi.

12 ay vadeli 400 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar? İşte banka banka rakamlar:

 

2

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 44.483 TL
Faiz Oranı %3,65
Toplam Ödeme 536.221 TL

 

 

3

KUVEYTTÜRK 
Aylık Taksit Tutarı 43.017 TL
Finansman Oranı %3,20
Toplam Ödeme 518.629 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4

ODEA BANK 

Aylık Taksit Tutarı 52.494 TL

Faiz Oranı %5,99

Toplam Ödeme 632.344 TL

5

TEB

Aylık Taksit Tutarı 43.959 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme529.932 TL

6

GARANTİ BBVA 

Aylık Taksit Tutarı 43.959 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme 529.932 TL

7

AKBANK 

Aylık Taksit Tutarı 44.287 TL

Faiz Oranı %3,59

Toplam Ödeme 533.858 TL

8

VAKIFBANK 

Aylık Taksit Tutarı 45.110 TL
Faiz Oranı %3,84
Toplam Ödeme 543.737 TL

9

TÜRKİYE FİNANS 

Aylık Taksit Tutarı 45.474 TL
Finansman Oranı %3,95
Toplam Ödeme 548.113 TL

10

QNB 

Aylık Taksit Tutarı 48.067 TL
Faiz Oranı %4,72
Toplam Ödeme579.226 TL

11

ZİRAAT BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 48.306 TL
Faiz Oranı %4,79
Toplam Ödeme582.096 TL

12

HALK BANKASI 

Aylık Taksit Tutarı 48.855 TL
Faiz Oranı %4,95
Toplam Ödeme 588.562 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.