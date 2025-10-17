Okul müdürünü vurduğu anları kayda aldırdı! Şüpheliler hakkında yeni gelişme

16 Ekim'de Denizli'de meydana gelen olayda, 19 Mayıs İlkokul Müdürü Feyzi Özmen, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gitmek için aracına yöneldiği esnada, yanına gelen kantin işletmecisinin oğlu tarafından silahla yaralandı. Çocuklarının gözünün önünde okul müdürünü silahla yaralayan 17 yaşındaki K.K., kendisini bir arkadaşına video kaydına aldırdığı ortaya çıkmıştı. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı operasyonla video kaydını çeken kişinin 18 yaşındaki A.Ç., olayın şüphelisi K.K.’nın kaçmasına yardım edenin ise 17 yaşındaki U.A., olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.