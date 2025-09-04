Okul müdürünün zekası ve çevikliği faciayı önledi! Çocukları ezecekti

Erzincan'da el frenini çekilmeden park edilen ve hareket edip oyun oynayan çocukların üzerine doğru giden panelvanı otomobili, okul müdürü durdurdu. Olay, 2 Eylül'de saat 17.00 sıralarında Kavakyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün mezarlık ziyaretine giderken el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı ilerleyen minibüsün oynayan çocukların üzerine doğru gittiğini gören Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu Müdürü Oğuz Kürşat Onay, çevik bir hareketle bahçe duvarından atladıktan sona ulaştığı aracı durdurdu ve olası bir facianın önüne geçti. Yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.