Türkiye'de de popüler olan çizgi film Maşa ile Koca Ayı bir ülkede yasaklanacak

Ukrayna, Türkiye'de de çocukların favorisi olan çizgi film ''Maşa ile Koca Ayı''nın yasaklanması için harekete geçti. Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus çizgi filmini, emperyalist anlatımlar ve militarist ögeler bulundurmakla suçladı.

Yurçışın açıklamasında, "Çizgi filmler, Rusya'nın çocuklarımızın zihinlerine girdiği devasa bir alan. Ebeveynler genelde YouTube'da ne açtıklarına dikkat etmiyor. Bu alanı Rus içeriklerinden temizlemeli ve kendi yapımlarımızı üretmeyi teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

''RUSYA'NIN YUMUŞAK GÜCÜ''

Çizgi filmi, ''Rusya'nın çocuklar üzerindeki etkisini artırmak için kullandığı yumuşak güçlerden biri'' olarak tanımlayan Yurçışın, Ukrayna'da yasaklanacağını söyledi.

Ayrıca çizgi filmin Ukrayna'da yasaklı olan sosyal medya platformu VK üzerinden resmi hesapları bulunduğu, resmi internet sitesinin de Rus alan kodu taşıdığı ifade edildi.

MAŞA İLE KOCA AYI'DA SOVYET KEPİ

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili olarak Ukrayna Güvenlik Servisi, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığına resmi talimat gönderdiği de bildirildi. Yaptırımlar yürürlüğe girerse, Maşa ile Koca Ayı içeriklerine erişimin Ulusal Polis tarafından engellenmesi planlanıyor.

Öte yandan Maşa ile Koca Ayı'da daha önce Rus propagandasına işaret eden sahneler tespit edilmişti. Örneğin Maşa karakterinin bazı bölümlerde Sovyet kepi ya da tankçı şapkası taktığı görülmüştü.