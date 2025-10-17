Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Türkiye'de de popüler olan çizgi film Maşa ile Koca Ayı bir ülkede yasaklanacak

Türkiye'de de popüler olan çocuk çizgi filmi 'Maşa ve Koca Ayı', Ukrayna'da yasaklanacak. Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, sebebine dair açıklama yaptı.

Türkiye'de de popüler olan çizgi film Maşa ile Koca Ayı bir ülkede yasaklanacak
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:46

, Türkiye'de de çocukların favorisi olan çizgi film ''Maşa ile Koca Ayı''nın yasaklanması için harekete geçti. Ukrayna Parlamentosu İfade Özgürlüğü Komitesi Başkanı Yaroslav Yurçışın, platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus çizgi filmini, emperyalist anlatımlar ve militarist ögeler bulundurmakla suçladı.

Yurçışın açıklamasında, "Çizgi filmler, Rusya'nın çocuklarımızın zihinlerine girdiği devasa bir alan. Ebeveynler genelde YouTube'da ne açtıklarına dikkat etmiyor. Bu alanı Rus içeriklerinden temizlemeli ve kendi yapımlarımızı üretmeyi teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de popüler olan çizgi film Maşa ile Koca Ayı bir ülkede yasaklanacak

''RUSYA'NIN YUMUŞAK GÜCÜ''

Çizgi filmi, '''nın çocuklar üzerindeki etkisini artırmak için kullandığı yumuşak güçlerden biri'' olarak tanımlayan Yurçışın, Ukrayna'da yasaklanacağını söyledi.

Ayrıca çizgi filmin Ukrayna'da yasaklı olan sosyal medya platformu VK üzerinden resmi hesapları bulunduğu, resmi internet sitesinin de Rus alan kodu taşıdığı ifade edildi.

MAŞA İLE KOCA AYI'DA SOVYET KEPİ

Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun konuyla ilgili olarak Ukrayna Güvenlik Servisi, Ulusal Televizyon ve Radyo Konseyi, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanlığına resmi talimat gönderdiği de bildirildi. Yaptırımlar yürürlüğe girerse, Maşa ile Koca Ayı içeriklerine erişimin Ulusal Polis tarafından engellenmesi planlanıyor.

Türkiye'de de popüler olan çizgi film Maşa ile Koca Ayı bir ülkede yasaklanacak

Öte yandan Maşa ile Koca Ayı'da daha önce Rus propagandasına işaret eden sahneler tespit edilmişti. Örneğin Maşa karakterinin bazı bölümlerde Sovyet kepi ya da tankçı şapkası taktığı görülmüştü.

ETİKETLER
#sosyal medya
#ukrayna
#rusya
#yasak
#propaganda
#Çizgi Film
#Maşa Ile Koca Ayı
#Dünya
