TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları vatandaşlar tarafından takip edilirken aynı cepheden bir yeni haber geldi. Memurların 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AA
17.10.2025
17.10.2025
ve memur emeklisinin seyyanen beklentileri gündem olmaya devam ederken Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkacağı açıklandı.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

BAKANLIKLARDA VE KOMUTANLIKLARDAKİ TARİFE

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödenecek.

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 686 liradan 900 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 890 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 850 lira ödenecek.

