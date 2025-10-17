Trump kripto dünyasını servet kapısına çevirdi: 1 milyar dolar gelir

Donald Trump, kripto paralarla kurduğu ilişkiyi adeta bir zenginlik hikayesine dönüştürdü. “Kriptonun dostu” olarak anılmak isteyen ve ABD’yi bu alanda lider yapma sözü veren Trump, koltuğa oturduğu günden bu yana sektörün tam merkezinde. Ancak kazanan yatırımcılar değil, Trump ailesi oldu.

TRUMP AİLESİNE MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

Financial Times’ın haberine göre Trump ailesinin kripto piyasasından elde ettiği gelir 1 milyar doları aştı. Bu bilgi, ailenin üyelerinden Eric Trump tarafından da doğrulandı. 7 milyar dolarlık toplam servete sahip oldukları düşünüldüğünde, bu kazanç neredeyse mal varlıklarının yüzde 15’ine denk geliyor.

Trump ailesinin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü WLFI adlı kripto para, tek başına 550 milyon dolar gelir getirdi. Bunun dışında Trump ve Melania Trump’a ait NFT koleksiyonları, Bitcoin madenciliğinden gelen gelirler ve merkeziyetsiz borsalarda yapılan kaldıraçlı işlemler de serveti büyüttü.

Uzmanlara göre, aileye ait olduğu düşünülen bazı cüzdanların bu işlemlerden 100 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı belirtiliyor.

KRİPTO BOĞASI HAYAL OLDU

Trump dönemiyle birlikte kripto piyasasında büyük beklentiler oluşmuştu. Ancak o rüya, yerini hayal kırıklığına bıraktı. Bitcoin ve Ethereum belli oranda değer kazanırken, diğer majör kripto paralar yerinde saydı ya da geriledi.

Üstelik geçen hafta yaşanan sert düşüş, piyasada büyük yıkıma yol açtı. Bazı yatırımcıların tüm varlıklarını kaybettiği, hatta trajik biçimde intihar vakalarının yaşandığı iddia ediliyor.