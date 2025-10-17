Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Trump kripto dünyasını servet kapısına çevirdi: 1 milyar dolar gelir

ABD başkanlığı koltuğuna henüz oturmadan kripto para piyasasına giren Donald Trump, yatırımcıların kayıpları sürerken ailesiyle birlikte servetine servet kattı.

Serhat Yıldız
17.10.2025
11:44
17.10.2025
11:44

, kripto paralarla kurduğu ilişkiyi adeta bir zenginlik hikayesine dönüştürdü. “Kriptonun dostu” olarak anılmak isteyen ve ABD’yi bu alanda lider yapma sözü veren Trump, koltuğa oturduğu günden bu yana sektörün tam merkezinde. Ancak kazanan yatırımcılar değil, Trump ailesi oldu.

Trump kripto dünyasını servet kapısına çevirdi: 1 milyar dolar gelir

TRUMP AİLESİNE MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

Financial Times’ın haberine göre Trump ailesinin kripto piyasasından elde ettiği gelir 1 milyar doları aştı. Bu bilgi, ailenin üyelerinden Eric Trump tarafından da doğrulandı. 7 milyar dolarlık toplam servete sahip oldukları düşünüldüğünde, bu kazanç neredeyse mal varlıklarının yüzde 15’ine denk geliyor.

Trump ailesinin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü WLFI adlı , tek başına 550 milyon dolar gelir getirdi. Bunun dışında Trump ve Melania Trump’a ait koleksiyonları, madenciliğinden gelen gelirler ve merkeziyetsiz borsalarda yapılan kaldıraçlı işlemler de serveti büyüttü.

Uzmanlara göre, aileye ait olduğu düşünülen bazı cüzdanların bu işlemlerden 100 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı belirtiliyor.

Trump kripto dünyasını servet kapısına çevirdi: 1 milyar dolar gelir

KRİPTO BOĞASI HAYAL OLDU

Trump dönemiyle birlikte kripto piyasasında büyük beklentiler oluşmuştu. Ancak o rüya, yerini hayal kırıklığına bıraktı. Bitcoin ve belli oranda değer kazanırken, diğer majör kripto paralar yerinde saydı ya da geriledi.

Üstelik geçen hafta yaşanan sert düşüş, piyasada büyük yıkıma yol açtı. Bazı yatırımcıların tüm varlıklarını kaybettiği, hatta trajik biçimde intihar vakalarının yaşandığı iddia ediliyor.

