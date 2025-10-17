Şahika Ercümen Gazze dalış rekoru denemesi canlı nereden izlenir? Başlayacağı saat belli oldu

Kategoriler
Şahika Ercümen Gazze dalış rekoru denemesi için bekleyiş devam ediyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği dalış rekoru denemesinin nereden canlı izlenebileceği de gündemde.
Sporculuğunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu da olan Şahika, 107 metreye dalarak kendi rekorunu geliştirmeyi deneyecek. Deneme, Sahika Ercumen YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.
Şahika, yaptığı açıklamada, dalış tarihine yeni bir derinlik kazandırmakla kalmayıp güçlü bir barış ve dayanışma mesajı da vermek istediğini belirterek "Cumhuriyet'imizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze’de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın." ifadelerini kullandı.