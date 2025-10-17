Tahıl silosu önce şelale gibi aktı ardından yıkıldı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'nun güneyindeki Martinton köyünde soya fasulyesiyle dolu silo önce az az ardından adeta şelale gibi tahılları etrafa saçtı. Silo dayanamadı ve kısa sürede çöktü. O anda işçiler panikle kaçıştı, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, facianın eşiğinden dönüldü. Enkazın elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu tahıl tesisinde ve köyde elektrik kesintisi yaşandı.