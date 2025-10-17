Peçeli baykuş yeniden yaban hayatta!

Erzurum'da veterinerler tarafından kontrol ve tedavisi yapılan peçeli baykuş, yeniden yaban hayata bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitkin halde bulunan Peçeli Baykuş (Tyto alba), yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya kazandırıldı. Gece avcılarının en özel türlerinden biri olan Peçeli Baykuş, Erzurum ve çevresinde nadir de olsa gözlemlenebiliyor. 13. Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayatını korumaya devam ediyoruz" denildi