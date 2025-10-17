Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçışı ve Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu bazı iş insanlarına yönelik operasyonlara ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:21

’ın yurt dışına kaçışı ve Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu bazı iş insanlarına yönelik operasyonlara Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

DİKKAT ÇEKEN ‘İÇ HESAPLAŞMA’ ÇIKIŞI

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor. Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi. Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor. Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

"MEVZULAR NE KADAR DERİN"

Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi. Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti. AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur. Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye. İlintili başka dosyalar da var. İzleyelim, görelim. Mevzular ne kadar derin."

https://x.com/samiltayyar27/status/1978881896231686347

SEZGİN BARAN KORKMAZ İÇİN GÖZALTI KARARI

14 Ekim'de iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verildi. ve gibi suçlamalarla sık sık gündeme gelen Korkmaz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir başlatıldı.

Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"

ÜNSAL BAN YURT DIŞINA KAÇTI

Bazı şirketlerin sermaye artırımı süreçlerinde aldığı iddialarıyla gündeme Ünsal Ban, daha önce de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Burcu Köksal'dan ilk açıklama! 'Artık susmayacağım'
Can Holding'e yeni operasyon: Kenan Tekdağ ile 34 şüpheliye gözaltı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#kara para aklama
#kaçış
#rüşvet
#ünsal ban
#Sezgin Baran Korkmaz
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.