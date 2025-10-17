Hurda araç teşviki için uzman isim tarih verdi! ÖTV'siz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat

'MALİYE KONUYA SICAK DEĞİL'

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, hurda araç teşviki ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Bugünkü şartlarda Maliye Bakanlığı sıcak bakmıyor. Hurda teşviki esasında sektör olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de şu anda eskiyen birçok araç var, bunların yenilenmesi lazım. Bunların hepsinin emisyon anlamında çevreye ciddi manada zararı olduğu gibi trafikte de bu araçların can güvenliği açısından bir sıkıntı oluşturduğunu düşünüyoruz"