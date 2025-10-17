Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hurda araç teşviki için uzman isim tarih verdi! ÖTV'siz sıfır otomobil almak isteyenler dikkat

Ekim 17, 2025 10:53
1
Hurda araç tesviki için uzman isim tarih verdi! ÖTV'siz sifir otomobil almak isteyenler dikkat

Olası hurda araç teşvikinde 2000 model ve daha eski araç sahipleri, sıfır kilometre araç aldıklarında bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olacakları öngörülüyor. Temsilcilerinin hurda araç teşvikinden umutlu. Peki uzmanlar hangi tarihe işaret ediyor? Teşvikten yararlanabilecek otomobiller hangileri? İşte detaylar...

2

Trafikte her 4 araçtan biri hurda yaşını geçtiği için hurda araç teşviki çok sayıda sürücünün yakın takibinde. Konu ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme Meclis'e gelmemiş olmasına karşın sektör temsilcileri bu düzenlemenin hayata geçirileceğinden umutlu.

3

HaberGlobal'in haberine göre, otomotiv uzmanları bu sene için hurda teşvikinin gelmesini zor bir ihtimal olarak görüyor. Takvimler 2028 mayıs öncesini işaret ederken, hurda teşviki söylentileri bile araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

4

'MALİYE KONUYA SICAK DEĞİL'

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, hurda araç teşviki ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Bugünkü şartlarda Maliye Bakanlığı sıcak bakmıyor. Hurda teşviki esasında sektör olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de şu anda eskiyen birçok araç var, bunların yenilenmesi lazım. Bunların hepsinin emisyon anlamında çevreye ciddi manada zararı olduğu gibi trafikte de bu araçların can güvenliği açısından bir sıkıntı oluşturduğunu düşünüyoruz"

5

'ŞU AN ZOR GÖRÜNÜYOR'

Otomotiv Uzmanı Erol Şahin ise hurda teşvikine yönelik şu sözleri sarf etti:

"800 milyar ÖTV hedefi olan bir devletin dış ticaret açığından ithalatı azaltmak için, gümrük vergileri getiren bir hükümetin tutup araç ithalatını patlatacak, dış ticareti büyütecek, vergi gelirini azaltacak bir işleme imza atması şu an için zor görünüyor."

6

'SEÇİM ÖNCESİ BİR İHTİMAL OLABİLİR!'

Seçim öncesinde hurda araç teşvikinin zayıf bir ihtimal bile olsa gelebileceğinin altını çizden Şahin, "2026 için de getirileceğini zannetmiyorum. Yani, önden şu araçlar gidecek, şu kadar indirim olacak derseniz bu aslında fırsatçıların ekmeğine yağ sürmektir. Fırsatçılar, hurda teşvikine gidecek olan araçları piyasadan toplamaya başlar. Vatandaşlar, 10 TL'lik aracı 20 TL'ye alıp takasa verecek ama kar elde edemeyecek" cümlelerini kurdu.

7

HANGİ ARAÇLAR DAHİL?

Teşvikten yararlanacak araçların Türkiye'de üretilmeleri şartı bulunuyor. Bu modellerden bazıları ise şu şekilde:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter

