Hibrit araçlarda emisyon skandalı ortaya çıktı

Avrupa’da yapılan yeni bir araştırma, çevre dostu olarak tanıtılan şarj edilebilir hibrit araçların (PHEV) sanıldığı kadar masum olmadığını gösterdi. Transport and Environment (T&E) adlı çevre kuruluşunun yayımladığı rapora göre bu araçlar, laboratuvar ortamında elde edilen verilerin aksine, gerçek dünyada çok daha fazla kirletici salıyor.

GERÇEK EMİSYONLAR RESMÎ VERİLERİN 5 KATI

2021–2023 yılları arasında Avrupa’da trafiğe çıkan 800 binden fazla araçtan toplanan yakıt tüketim verileri, çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Rapor, 2023’te PHEV’lerin gerçek CO₂ salımının laboratuvar verilerinden tam 4,9 kat daha yüksek olduğunu belirtiyor. 2021’de bu fark 3,5 kattı. Yani her yıl fark büyüyor.

Üstelik, benzinli araçlarla karşılaştırıldığında fark sanıldığı kadar büyük değil: Laboratuvar testleri yüzde 75 daha düşük emisyon gösterirken, gerçek hayatta bu oran yalnızca yüzde 19.

T&E araştırmacısı Sofia Navas Gohlke, “Gerçek dünyadaki emisyonlar artarken, resmî veriler azalıyor. Bu fark giderek büyüyor ve bu ciddi bir sorun. PHEV’ler benzinli arabalar kadar kirlilik yapıyor” diyor.

KÂĞIT ÜZERİNDEKİ ‘ÇEVRECİ’ PERFORMANS

Raporda, bu farkın en büyük nedeninin testlerde kullanılan “elektrikli sürüş oranı” hesaplamaları olduğu belirtiliyor. Üreticiler, araçların sürüşlerinin yüzde 84’ünü elektrik modunda yaptığını varsayıyor. Gerçekte ise bu oran yalnızca yüzde 27.

Elektrikli moddayken bile motorun çoğu zaman yeterince güçlü olmaması nedeniyle içten yanmalı motorun devreye girdiği, dolayısıyla fosil yakıt kullanımının sanılandan çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

5 MİLYAR EUROLUK CEZA AVANTAJI

T&E’nin araştırması, dört büyük otomobil üreticisinin bu “kağıt üzerindeki çevrecilik” sayesinde Avrupa Birliği’nin filo başına CO₂ hedeflerini kolayca tutturduğunu ve 5 milyar eurodan fazla ceza ödemekten kurtulduğunu da ortaya çıkardı.

Ancak bu durumun ağır bir bedeli var: Gerçek dünyada 52 milyon ton fazla CO₂ atmosfere salındı. Üstelik sürücüler, resmî verilerle öngörülenden 582 dolar daha fazla yakıt harcadı.

2035 YASASI ÖNCESİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Bu bulgular, Avrupa’da 2035’te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motor yasağı tartışmalarının tam ortasında geldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz geçtiğimiz hafta otomotiv sektörüne destek sözü vermişti. Ancak Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi devlerin satışlarının büyük kısmını PHEV modellerin oluşturduğu düşünüldüğünde, bu “çevreci araç” söylemi artık ciddi biçimde sorgulanıyor.