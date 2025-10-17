Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Balıkçılara müsilaj desteği! Mağduriyetlerin önüne geçilecek

Denizlerdeki yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından balıkçılar denize açıldı. Ancak Marmara Denizi'nin güneyinde müsilaj tehdidi ile karşılaşınca balık avlayamaz hale geldiler. Mağdur olan balıkçılar için bakanlık harekete geçti. Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında müsilaj oluşumu görülen ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı illerde balıkçılara ilave ödemede bulunulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Balıkçılara müsilaj desteği! Mağduriyetlerin önüne geçilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 11:01

tarafından hazırlanan "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak.

Balıkçılara müsilaj desteği! Mağduriyetlerin önüne geçilecek

Müsilaj oluşumu görülen 'ne kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, sadece bu yıl için, küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi 2025 yılı birim tutarı kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Balıkçılara müsilaj desteği! Mağduriyetlerin önüne geçilecek

Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlenmişti.

İlave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve tebliğdeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek. ​​​​​​​

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Önce denizanası şimdi müsilaj! Balıkçılar kâbusu yaşıyor
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#resmi gazete
#marmara denizi
#müsilaj
#destek
#balıkçılar
#Küçük Ölçekli Balıkçılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.