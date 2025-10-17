Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?

Kategoriler
Süper Lig'in 9. haftasında yarın BJK Gençlerbirliği maçı oynanacak. Nefes kesen maça kısa süre kala arasındaki geçmiş son 10 maç skoru da dikkat çekti.
İki eikp 4 sezon sonra karşı karşıya gelecek. BJK, rakibi ile Süper Lig'de 4 sezon sonra mücadele edecek. Beşiktaş, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken Ankara'da 3-0 galip gelmeyi başarmıştı.
İki takımın 2011 yılından itibaren oynanan maçları ve skorları şöyle:
15 Şub 2021: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş
4 Eki 2020: Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği
25 Tem 2020: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş
27 Ara 2019: Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği
10 Mar 2018: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği
6 Şub 2018: Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
30 Oca 2018: Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği (Türkiye Kupası)
13 Eki 2017: Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş
2 Nis 2017: Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği
28 Eki 2016: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
22 Şub 2016: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği
21 Eyl 2015: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
29 May 2015: Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği
26 Oca 2015: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş
17 May 2014: Beşiktaş 1-1 Gençlerbirliği
27 Ara 2013: Gençlerbirliği 1-0 Beşiktaş
11 May 2013: Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği
15 Ara 2012: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş
19 Şub 2012: Beşiktaş 3-2 Gençlerbirliği
6 Kas 2011: Gençlerbirliği 4-2 Beşiktaş
15 Nis 2011: Beşiktaş 2-2 Gençlerbirliği