Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?

Süper Lig'in 9. haftasında yarın BJK Gençlerbirliği maçı oynanacak. Nefes kesen maça kısa süre kala arasındaki geçmiş son 10 maç skoru da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki eikp 4 sezon sonra karşı karşıya gelecek. BJK, rakibi ile Süper Lig'de 4 sezon sonra mücadele edecek. Beşiktaş, Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken Ankara'da 3-0 galip gelmeyi başarmıştı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ SON 10 MAÇ VE SKORLARI

İki takımın 2011 yılından itibaren oynanan maçları ve skorları şöyle:

15 Şub 2021: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

4 Eki 2020: Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği

25 Tem 2020: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

27 Ara 2019: Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

10 Mar 2018: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği

6 Şub 2018: Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

30 Oca 2018: Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği (Türkiye Kupası)

13 Eki 2017: Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş

2 Nis 2017: Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği

28 Eki 2016: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

22 Şub 2016: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği

21 Eyl 2015: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

29 May 2015: Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği

26 Oca 2015: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş

17 May 2014: Beşiktaş 1-1 Gençlerbirliği

27 Ara 2013: Gençlerbirliği 1-0 Beşiktaş

11 May 2013: Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği

15 Ara 2012: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

19 Şub 2012: Beşiktaş 3-2 Gençlerbirliği

6 Kas 2011: Gençlerbirliği 4-2 Beşiktaş

15 Nis 2011: Beşiktaş 2-2 Gençlerbirliği