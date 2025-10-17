Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 4 sezon sonra kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maça az bir süre kala Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş tüm maçlar da incelendi.

Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 10:52

'in 9. haftasında yarın BJK maçı oynanacak. Nefes kesen maça kısa süre kala arasındaki geçmiş son 10 maç skoru da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki eikp 4 sezon sonra karşı karşıya gelecek. BJK, rakibi ile Süper Lig'de 4 sezon sonra mücadele edecek. , Ankara temsilcisiyle son olarak 2020-2021 sezonunda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda rakibine 1-0 yenilirken Ankara'da 3-0 galip gelmeyi başarmıştı.

Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ SON 10 MAÇ VE SKORLARI

İki takımın 2011 yılından itibaren oynanan maçları ve skorları şöyle:

15 Şub 2021: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

4 Eki 2020: Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği

25 Tem 2020: Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş

27 Ara 2019: Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

10 Mar 2018: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği

6 Şub 2018: Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş ()

Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?

30 Oca 2018: Beşiktaş 3-1 Gençlerbirliği (Türkiye Kupası)

13 Eki 2017: Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş

2 Nis 2017: Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği

28 Eki 2016: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

22 Şub 2016: Beşiktaş 1-0 Gençlerbirliği

21 Eyl 2015: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

Beşiktaş Gençlerbirliği arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları! Kaç kez karşılaştı?

29 May 2015: Beşiktaş 2-1 Gençlerbirliği

26 Oca 2015: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş

17 May 2014: Beşiktaş 1-1 Gençlerbirliği

27 Ara 2013: Gençlerbirliği 1-0 Beşiktaş

11 May 2013: Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği

15 Ara 2012: Gençlerbirliği 1-1 Beşiktaş

19 Şub 2012: Beşiktaş 3-2 Gençlerbirliği

6 Kas 2011: Gençlerbirliği 4-2 Beşiktaş

15 Nis 2011: Beşiktaş 2-2 Gençlerbirliği

#beşiktaş
#süper lig
#gençlerbirliği
#türkiye kupası
#Maç Skorları
#Aktüel
