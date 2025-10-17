Markette oğlunu tekmelemişti! Vicdansız babanın ifadesi pes dedirtti

Eskişehir'in Emek Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan olayda; 5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli baba, güvenlik kameralarına yansıdı. Vicdansız baba, aldığı darbenin etkisiyle düşen çocuğu yerde de tekmelemeye devam etti. Bu esnada bir market çalışanının engel olmaya çalıştığı şahıs, kısa süre sonra çocuğu yanına alarak adresten ayrıldı. Şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

5 yaşındaki çocuğunu tekmeleyen 49 yaşındaki C.E. isimli şahıs, Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alındı.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.E., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın adliyeye sevki öncesinde emniyette verdiği ifadesi ise pes dedirtti.

"ANİ SİNİR PATLAMASIYLA VURDUM"

O babanın verdiği ifadede, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi.