Ayı saldırısından canını zor kurtardı! Talihsiz adam yaşadığı dehşeti anlattı

Sakarya Çamdağı Bal Ormanı'nda, 14 Ekim günü meydana gelen olayda 35 yaşındaki Ecevit Korkmaz, kestane toplamak üzere gittiği ormanda yavrularıyla birlikte dolaşan ayı ile karşılaştı. Ayının aniden saldırdığı Korkmaz, kasık bölgesinden yaralandı.

KIYAFETLERİNİ YAKARAK KURTULDU

Ayının tekrar saldırıya geçmesi üzerine giydiği eşyaları yakarak kurtulmaya çalışan Korkmaz, telefonunun çektiği bölgeye kadar kaçtı. Sağlık ekiplerini arayan Korkmaz, Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç adam, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Korkmaz, ormanda yaşadığı dehşeti anlattı.

"BİR ANDA ÜZERİME SALDIRDI"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ecevit Korkmaz, "Kestane toplamaya çıkmıştım. Dönüşte ayı sesi duydum ve bir anda üzerime saldırdı. Arkamda yabani bir fındık ağacı vardı ona tutundum ve ayıya vurdum. Vurduğum gibi beni kasıklarımdan ısırdı ve uçuruma yuvarlandı. Tekrar üzerime gelirken tişörtümü yaktım ve terk etti. Bulunduğum bölgede telefon çekmiyordu. Defalarca ambulansı aradım ve kendimi bir şekilde yola attım. Ayı tekrar gelmesin diye montumu yaktım ve o şekilde ilerledim. Telefonumun çektiği yerde tekrar ambulansı aradım. Tekrar yürümeye devam ettim ana yola çıktım. Önce Hendek Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim" dedi.