Mevduat faizleri düştü: İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Mevduat yatırımcısının gözünün 23 Ekim'de yapılacak olan TCMB PPK toplantısına çevirdi. Piyasa beklentisine göre TCMB 100-150 baz puanlık bir indirime gidecek. Nakit Türk lirası olan vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Uzun dönemli yüksek getiri döneminden sonra mevcut veriler ve kısa vadeli beklentiler ışığında faizlerde sınırlı da olsa bir düşüş dönemine girildi.

Bu çerçevede 200 bin liranın aylık getirisi de belli oldu.

İşte banka banka o rakamlar!