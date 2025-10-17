Menü Kapat
18°
Mevduat faizleri düştü: İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Ekim 17, 2025 12:36
Mevduat faizleri düştü: İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Mevduat yatırımcısının gözünün 23 Ekim'de yapılacak olan TCMB PPK toplantısına çevirdi. Piyasa beklentisine göre TCMB 100-150 baz puanlık bir indirime gidecek. Nakit Türk lirası olan vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Uzun dönemli yüksek getiri döneminden sonra mevcut veriler ve kısa vadeli beklentiler ışığında faizlerde sınırlı da olsa bir düşüş dönemine girildi.

Bu çerçevede 200 bin liranın aylık getirisi de belli oldu. 

İşte banka banka o rakamlar!

 

 

 

AKBANK 

Faiz Oranı %44,00
Net Getiri 6.365 TL
Vade Sonu Tutar 206.365 TL

TEB

Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 6.654 TL
Vade Sonu Tutar 206.654 TL

ODEA BANK 

Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 6.510 TL
Vade Sonu Tutar 206.510 TL

ING 

Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 6.799 TL
Vade Sonu Tutar 206.799 TL

GARANTİ BANKASI 

Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 6.220 TL
Vade Sonu Tutar 206.220 TL

TÜRKİYE FİNANS 

Kâr Payı %48,00
Net Getiri 6.944 TL
Vade Sonu Tutar 206.944 TL

QNB 

Faiz Oranı %47,00

Net Getiri 6.799 TL

Vade Sonu Tutar 206.799 TL

DENİZBANK 

Faiz Oranı %44,00

Net Getiri 6.365 TL

Vade Sonu Tutar 206.365 TL

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı %41,50
Net Getiri 6.003 TL
Vade Sonu Tutar206.003 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı %34,50
Net Getiri 4.991 TL
Vade Sonu Tutar 204.991 TL

EN PARA 

Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 5.786 TL

Vade Sonu Tutar 205.786 TL

GETİR FİNANS 

Faiz Oranı%40,00

Net Getiri5.786 TL

Vade Sonu Tutar205.786 TL

 

ON DİJİTAL 

Faiz Oranı%40,00

Net Getiri5.786 TL

Vade Sonu Tutar205.786 TL

