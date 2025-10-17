Mevduat faizleri düştü: İşte 200 bin liranın aylık getirisi

Kategoriler
Mevduat yatırımcısının gözünün 23 Ekim'de yapılacak olan TCMB PPK toplantısına çevirdi. Piyasa beklentisine göre TCMB 100-150 baz puanlık bir indirime gidecek. Nakit Türk lirası olan vatandaşlar bankaların mevduat faizlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Uzun dönemli yüksek getiri döneminden sonra mevcut veriler ve kısa vadeli beklentiler ışığında faizlerde sınırlı da olsa bir düşüş dönemine girildi.
Bu çerçevede 200 bin liranın aylık getirisi de belli oldu.
İşte banka banka o rakamlar!
AKBANK
Faiz Oranı %44,00
Net Getiri 6.365 TL
Vade Sonu Tutar 206.365 TL
TEB
Faiz Oranı %46,00
Net Getiri 6.654 TL
Vade Sonu Tutar 206.654 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı %45,00
Net Getiri 6.510 TL
Vade Sonu Tutar 206.510 TL
ING
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 6.799 TL
Vade Sonu Tutar 206.799 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 6.220 TL
Vade Sonu Tutar 206.220 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı %48,00
Net Getiri 6.944 TL
Vade Sonu Tutar 206.944 TL
QNB
Faiz Oranı %47,00
Net Getiri 6.799 TL
Vade Sonu Tutar 206.799 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %44,00
Net Getiri 6.365 TL
Vade Sonu Tutar 206.365 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı %41,50
Net Getiri 6.003 TL
Vade Sonu Tutar206.003 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %34,50
Net Getiri 4.991 TL
Vade Sonu Tutar 204.991 TL
EN PARA
Faiz Oranı %40,00
Net Getiri 5.786 TL
Vade Sonu Tutar 205.786 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı%40,00
Net Getiri5.786 TL
Vade Sonu Tutar205.786 TL
ON DİJİTAL
Faiz Oranı%40,00
Net Getiri5.786 TL
Vade Sonu Tutar205.786 TL