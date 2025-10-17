Jim Carrey, animasyon klasiği Jetgiller için görüşüyor

Maske filmiyle dünya çapında başarı elde eden Jım Carrey yeni projelerle görüşmelere başladı. Warner Bros, usta oyuncu Jim Carrey ile Hanna-Barbera animasyon klasiği Jetgiller'in canlı çekim uyarlamasının başrolünde yer alması için görüşüyor.

JIM CARREY, JETGİLLER İLE Mİ DÖNÜYOR?

Hanna-Barbera animasyon klasiği Jetgiller'in canlı çekim uyarlaması için Jim Carrey ile görüşmeler başladı. Uyarlamanın senaryosunu kaleme almaları için Joe Epstein ve Colin Trevorrow ile görüşülürken, Trevorrow'un filmi yönetmesi de görüşülenler arasında.

Fütüristik bir gelecekte yaşayan bir ailenin hikâyesini anlatan Jetgiller, Taş Devri ile birlikte 1960'lı yılların en çok izlenen prime time dizilerinden biri olmuş, yine Taş Devri gibi etkisini yıllar boyunca sürdürmüştü. Ülkemizde de 80'li ve 90'lı yıllarda televizyonun sevilen yayınlarından olmuştu.

Son yıllarda oyunculuktan uzaklaşan Jim Carrey ise son olarak Kirpi Sonic serisinde yer aldı.