18°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç resmi olarak boşandı

Geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları ortaya atılan şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu Serkan Sağdıç resmi olarak boşandı. İki isim birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunmadı.

Şarkıcı , 2 yıl önce ailelerinin katıldığı bir törenle oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlendi. Çift hakkında geçtiğimiz haftalarda iddiaları ortaya atılsa da çift resmi olarak bugün boşandı.

MELEK MOSSO İLE SERKAN SAĞDIÇ BOŞANDI

Şarkıcı Melek Mosso'nun 2 yıl önce evlendiği basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma' davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç resmi olarak boşandı

Ünlü çift bugün tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Tarafların mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç resmi olarak boşandı

Duruşmada hakim, taraflara ‘boşanmak istiyor musunuz' şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı ‘boşanmak istiyorum' demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç resmi olarak boşandı
Sıkça Sorulan Sorular

SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
1986 doğumlu Serkan Sağdıç, Melek Mosso'nun "Kirpiklerin" klibinde rol aldı. İki isim klip çekimden kısa süre sonra sevgili olduklarını duyurdu. 2023 yılında evlenen çift 2025 yılında boşandı.
