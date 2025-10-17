Melek Mosso ile Serkan Sağdıç resmi olarak boşandı

Kategoriler
Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıl önce ailelerinin katıldığı bir törenle oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile evlendi. Çift hakkında geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiaları ortaya atılsa da çift resmi olarak bugün boşandı.
Şarkıcı Melek Mosso'nun 2 yıl önce evlendiği basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma' davasında karar çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Melek Mosso ile avukatı katılırken, davalı Serkan Sağdıç da duruşma salonunda hazır bulundu.
Ünlü çift bugün tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Tarafların mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı öğrenildi.
Duruşmada hakim, taraflara ‘boşanmak istiyor musunuz' şeklinde soru sordu. Tarafların ayrı ayrı ‘boşanmak istiyorum' demelerinin üzerine kararını açıklayan mahkeme, Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın ‘anlaşmalı' olarak boşanmalarına hükmetti.