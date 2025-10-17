Menü Kapat
18°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu Ayçin Tuyun, kendisine iş vermeyenlere sitem etti! Kendi mutfağını Hazal Kaya'nınkiyle kıyasladı

Geçtiğimiz aylarda kanseri yenen oyuncu Ayçin Tuyun kendi mutfağını paylaşarak dizi sektöründeki tekelleşmeden bahsetti. Oyuncu mutfağını paylaşarak isim vermeden geçtiğimiz günlerde mutfağını paylaşan Hazal Kaya'ya göndermede bulundu.

Beyaz Gelincik, Kız Annesi, Ömre Bedel gibi projelerde rol alan Ayçin Tuyun, geçtiğimiz aylarda kanseri yendiğini paylaşmış ve sevenlerine müjdeyi vermişti. Ayçin Tuyun, son paylaşımında ise mutfağını paylaştı ve kendisine rol vermeyen yapımcılara sitem etti. Geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya da hesabında lüks mutfağını paylaşmıştı..

AYÇİN TUYUN'DAN İSİM VERMEDEN HAZAL KAYA'YA GÖNDERME YAPTI

Geçen bir oyuncu mutfağını paylaşmış böyle aşırı lüks filan. Hani hep aynı isimler oynuyor ya dizilerde. Ama bakın benim mutfağım böyle eski yani. 35 yıl üstü bir apartman ve deprem bölgesinde oturuyorum. Ne kadar güzel di mi? Oyuncular muazzam para kazanıyor ya.

Oyuncu Ayçin Tuyun, kendisine iş vermeyenlere sitem etti! Kendi mutfağını Hazal Kaya'nınkiyle kıyasladı

AYÇİN TUYUN KANSERİ YENDİ, MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Ayçın Tuyun, yakalandığı kanser sonrası uzun süre tedavi gördü. Kanseri atlatan Ayçın Tuyun, yeni projelerle ekrana döneceğinin de sinyaklini verdi.

Oyuncu Ayçin Tuyun, kendisine iş vermeyenlere sitem etti! Kendi mutfağını Hazal Kaya'nınkiyle kıyasladı

Geçirdiği kanser hastalığıyla ilgili de konuşan Ayçın Tuyun,"Tedavi sürecim çok güzel geçti, hızlı geçti. Tabi ki çok zor zamanlarım da oldu ama sabrettik, şükrettik, inandık ve başardık. Şimdi hayat çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda spor hocasıyım, yoga eğitmeniyim. Yogayla geçiyor, kendimi dinliyorum. Projeler, yeni senaryolar okuyorum. İnşallah kendimi çok yormayacak şekilde güzel projelerde beni göreceksiniz" diye konuştu.

Oyuncu Ayçin Tuyun, kendisine iş vermeyenlere sitem etti! Kendi mutfağını Hazal Kaya'nınkiyle kıyasladı
Sıkça Sorulan Sorular

AYÇİN TUYUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
8 Şubat 1987 doğumlu Ayçin Tuyun, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik bölümünü ve Romanya Bükreş Ekonomi Üniversitesi'ni kazandı. 2005 yılında TÜRVAK'da (Türker İnanoğlu Vakfı) oyunculuk eğitimi aldı.
