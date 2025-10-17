Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Canlı yayın bilgileri

Süper Lig'de 9. hafta devam ederken bugün Beşiktaş ile rakibi mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak olan BJK Gençlerbirliği maçına kısa süre kala yayın bilgileri belli oldu. Siyah beyazlı ekipte 3 eksik bulunurken karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.

Yarın 17.00'de başlayacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça az bir süre kala yayınlandığı kanal da belli oldu. Müsabaka beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak.