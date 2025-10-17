Menü Kapat
Samsun'da torna ustası olan İbrahim Mırık isimli vatandaş dükkanında karık sabanı, çatı imalatı gibi mesleklerin yanı sıra hırdavat, bileme, kesme işleriyle uğraşıyor. İbrahim Mırık meslekte şu anda çırak yetişmediğini eskiden her yıl ev ve arsa aldıklarını dile getirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 14:13

’da torna ustası olarak meslek hayatına giriş yapan 60 yaşındaki İbrahim Mırık, Demirciler Çarşısı'ndaki dükkanında çeşitli işlerle uğraşıyor. İbrahim Mırık, römork, tırmık, karık sabanı, döner merdiven ve çatı imalatının yanı sıra kaynak, hırdavat, bileme, kesme ve sap takma işlemleri yapıyor.

Ustalığı sayesinde eski yıllarda ürünleri imal edip, satarak her yıl bir ev ya da arsa sahibi olduğunu dile getiren Mırık, son dönemlerde ise tarım malzemelerine ilginin azaldığını ve zanaatları için çırak bile yetiştiremediklerine dikkat çekti.

Yılların ustası konuştu! 'Eskiden her yıl ev ve arsa aldıran meslekti'

"HER YIL YA BİR ARSA YA DA BİR DAİRE ALIYORDUK"

Artık eskisi gibi iş olmadığını ve bu yaz mesleği bırakacağını ifade eden Mırık, "1977'den beri ustayım. Sanayide tornacı olarak yetiştim. 25 yıl römork, tırmık, karık sabanı, döner merdiven ve çatı yapıyorum. Aldanıp şehre geldim ama genç nesilden usta yetişmediği için zanaatımız ölmek üzere. Zanaatkar yetiştirmeye gücümüz yetmiyor. Yaşım da geldiği için bu yaz işleri bırakmayı düşünüyorum. Kaynak, hırdavat, bileme, kesme ve sap takma işlemleri de yapıyorum. Eskiye göre işlerimiz çok düştü. Eskiden her yıl işlerimizin çokluğundan dolayı ya bir arsa ya da bir daire alıyorduk şimdi ise kendimizi anca idare edebiliyoruz. Çiftçilik önceden çok iyiydi. Tütün ve mısır Samsun'da çok üretilirdi. Şu anda ise eski işler yok. Köylüler, mısır ve tütün üretmek yerine yerlerini satıyorlar. Bu da işlere kötü yansıyor. Gençlerin zanaata bir özentisi yok. Zanaat bilmek ileride değerlenecek ama kimse bulunamayacak. Hem gençler zanaat öğrenmek için isteksiz hem de ustalar çırak yetiştirmekte aciz kalıyor. Çalıştırmak için çırak almayı düşündüğümüzde de çıraklar önce kazanacakları parayı soruyor, mesleği sormuyor. O nedenle çırak da alamıyoruz. Tornacılığın geleceği bitti, kaynakçılık biraz daha devam eder" dedi.

Yılların ustası konuştu! 'Eskiden her yıl ev ve arsa aldıran meslekti'

Birçok meslek kolunda olduğu gibi torna, kaynak ve demircilik gibi zanaatlarda da çırak yetişmemesi, son temsilcileri mesleklerinin yok olması konusunda endişelendiriyor.

