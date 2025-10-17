Facebook popüler uygulamayı kapatıyor: Milyonlarca kullanıcıya uyarı! İşte son tarih

Meta popüler mesajlaşma hizmeti Messenger'ın Windows ve Mac işletim sistemlerine özel geliştirilen masaüstü uygulamalarını sonlandırma kararı aldı. Şirketin TechCrunch'a doğruladığı bilgiye göre, uygulamalar 15 Aralık tarihinden itibaren artık kullanılamayacak.

Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte kullanıcılar, uygulamalara giriş yapamayacak ve otomatik olarak Messenger'a erişmek için Facebook internet sitesine yönlendirilecekler.

KULLANICILARA 60 GÜN SÜRE TANINDI

Messenger yardım sayfasında yer alan bilgilere göre, uygulamaların kullanımdan kaldırılma süreci başladığında kullanıcılara bir bildirim gönderilecek. Mac Messenger uygulaması için vatandaşların 60 günlük bir süreleri olacak, sonrasında uygulama tamamen devre dışı bırakılacak.

Söz konusu masaüstü uygulamalarını kullanımdan kaldırma planı ilk olarak Appleinsider sitesi tarafından fark edilmişti.

MESAJLARINIZI KAYBETMEMEK İÇİN 'GÜVENLİ DEPOLAMA' ÖZELLİĞİNİ AÇIN

Meta, web sürümüne geçiş yapmadan önce kullanıcıları sohbet geçmişlerini güvenceye almak amacıyla güvenli depolama özelliğini ve bir PIN kodunu aktif etmeye teşvik ediyor. Facebook.com'a geçtikten sonra mesajlarınız tüm platformlarda erişilebilir durumda olacak.

Güvenli depolamanın açık olup olmadığını kontrol etmek için kullanıcıların profil resminin üzerindeki ayarlar simgesine tıklamaları ve ardından Gizlilik ve güvenlik > Uçtan uca şifreli sohbetler adımlarını takip etmeleri gerekiyor. Burada, "Mesaj depolama" seçeneğine tıklayarak "Güvenli depolamayı aç" özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.