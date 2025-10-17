Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Ederson’un sakatlığı devam ediyor.

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Brezilyalı kalecinin tedavisi sürüyor ve Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin’in koruması öngörülüyor.

EDERSON'UN SON MAÇLARDAKİ PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Ederson, 5 maçta görev alırken kalesinde 5 gol gördü ve bu karşılaşmaların ikisinde gole izin vermedi. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve kalesini gole kapadı.