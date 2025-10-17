Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi Brezilyalı kalecisi Ederson'un sağlık durumu yakından takip ediliyor. Kritik karşılaşma öncesi Ederson'un son durumu belli oldu.

Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi? Son durumu belli oldu
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
17.10.2025
14:02
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
14:06

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. 19 Ekim Pazar günü saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Ederson’un sakatlığı devam ediyor.

Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi? Son durumu belli oldu

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Brezilyalı kalecinin tedavisi sürüyor ve Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin’in koruması öngörülüyor.

Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi? Son durumu belli oldu

EDERSON'UN SON MAÇLARDAKİ PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Ederson, 5 maçta görev alırken kalesinde 5 gol gördü ve bu karşılaşmaların ikisinde gole izin vermedi. Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve kalesini gole kapadı.

