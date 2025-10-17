Bakırköy'de metro istasyonunda bir yolcu intihar etti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde metro istasyonunda bir yolcu intihar etti.

Olay, saat 11.20 sıralarında Yenikapı- Atatürk Havalimanı Metro hattı Bakırköy istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda metro geldiği sırada raylara atlayan bir kişi, trenin altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRENİN ALTINDAN ÇIKARDILAR

İtfaiye ekipleri, trenin altından çıkardıkları erkeği sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.