Ankara'da zincirleme kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara'da öğle saatlerinde meydana gelen olayda; S.A.'nın kullandığı yolcu minibüsü, ticari minibüse çarptı. Savrulan iki araç daha sonra aynı yönde ilerleyen 4 araca daha çarptı.

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazaya karışan 6 araçta yaralanan 6 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasar alan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı tekrar normale döndü. Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİNDE KUSUR VAR"

Kazaya karışan sürücülerden Satılmış Pehlivan, "Trafik akışı durmuştu. Biz de durduk, durduğum an taksici bana vurdu. Ön tarafa doğru savruldum. Benim aracımın arka tarafı çöktü, ön tarafta da biraz hasar var. Aracımın kontrolünü kaybettiğim için ben de önümdeki arabaya çarptım. Kazanın ardından ambulans çağırdılar. Yaralılar hastaneye götürüldü. Bence minibüs sürücülerinde kusur var, öndekilerde suç yok" dedi.