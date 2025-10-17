Menü Kapat
18°
Editor
 Merve Yaz

BKM’de büyük vurgun! Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Bankası’nın iç denetimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ana hissedarı olduğu BKM’de 100 milyon TL’yi aşan kamu zararı tespit edildi. Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener dahil 8 kişi tutuklandı

BKM'de büyük vurgun! Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde () ihaleye fesat karıştırma, ve zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturmada sekiz kişi tutuklandı. Kurumdaki usulsüzlüklerin, ’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Soruşturmada kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı belirlendi.

Tutuklananlar arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç da yer aldı. TCMB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddiasıyla operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.

Kurumda yapılan usulsüzlüklerin, TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

BKM’de büyük vurgun! Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#tcmb
#bkm
#Zimmet Suçu
#Ihale Fesat
#Emrah Şener
#Baran Aytaş
#Gündem
