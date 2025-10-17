BKM’de büyük vurgun! Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturmada sekiz kişi tutuklandı. Kurumdaki usulsüzlüklerin, TCMB’nin kendi iç denetimiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Soruşturmada kamu zararının 100 milyon TL’yi aştığı belirlendi.

Tutuklananlar arasında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve yardımcısı Bora Koç da yer aldı. TCMB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Devam eden yargı süreci, Bankamız ve BKM tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.



