'Beni aldattı' diyerek hem eşini hem akrabasını öldürmeye çalıştı

17 Haziran 2024 tarihinde Körfez ilçesinde hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan 39 yaşındaki M.S.B., bayramda çocuklarını görmek için Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki evde boşanma aşamasındaki 34 yaşındaki eşi N.B. ile bir araya geldi.

EŞİNE 5 EL ATEŞ ETTİ, AKRABASINI AĞIR YARALADI, CAMİYE SAKLANDI

M.S.B, evde N.B'yi bıçaklayarak, 5 el ateş etti. Daha sonra kaçan koca, Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta köylüsü ve uzaktan akrabası olan 39 yaşındaki A.K'nin yanına gitti. A.K'yi de silahla vurarak yaralayan M.S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek, akrabası V.B'nin, ardından A.K'nin evini kurşunlayarak kaçtı. Ağır yaralanan N.B ve A.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan koca ise, saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

TÖRE SAİKİYLE PLANLAMIŞ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşi ve köylüsünü töre saikiyle öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan M.S.B. hakkında hazırlanan iddianameye ulaşıldı. Cumhuriyet Savcılığı, M.S.B'nin eşine ve köylüsüne yönelik eylemlerinin "tasarlayarak, töre saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirtti. İddianamede, sanık M.S.B'nin müşteki N.B. ile 2012 yılında evlendikleri ve 5 çocuk sahibi oldukları belirtildi. A.K'nin şüpheliyle aynı köyden olduğu kaydedildi.

ALDATMA YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DOSYA KAPSAMINDA DELİLLENDİRİLDİ

İddianamede, N.B'nin eşi M.S.B.'yi A.K. ve ayrı bir dosyada yargılanan V.B. ile aldattığı yönündeki iddiaların dosya kapsamındaki delillerle desteklendiği, bu durumun hem şüpheli hem de müşteki beyanlarında yer aldığı ifade edildi. Savcılık, şüphelinin olaydan yaklaşık bir ay önce söz konusu ilişkileri öğrendiğini, olaydan bir gece önce A.K'nin aracının çevresinde görüldüğünü, olay günü ise A.K. ile görüşüp hastaneye bırakma bahanesiyle arabasına bindikten hemen sonra saldırıya geçtiğinin tespit edildiğini belirtti. M.S.B'nin ardından sabah evde eşi N.B. için kızına 'Annene sürprizim var' dedikten sonra çocuklarının gözü önünde silahlı saldırı düzenlediği, her iki mağdurun da hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi.

CİNAYETLERİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, şüphelinin töreye aykırı davranıldığı, namusunun lekelendiği düşüncesiyle hareket ettiği, çevreden gelen söylentiler ve akraba baskısı nedeniyle öfkeye kapıldığı ancak eylemlerini planlı biçimde yürüttüğü ifade edildi. İddianamede şahsın olayda "haksız tahrik altında" hareket ettiği yönündeki değerlendirmenin ise mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi.

"YALAN VE İFTİRA"

İddianamede yer alan mağdur A.K. ifadesinde, "MS.B. köylüm olur, aramızda husumet yoktur. N.B'yi da M.S.B'nin eşi olması nedeniyle tanırım. Kendisiyle hiçbir ilişkim yoktur. Olay günü M.S.B. yanıma gelip silahını çıkardı. Üzerine atıldım, kendimi korumaya çalışırken ateş etti, yaralandım. Aldatma olayı yalan ve iftiradır. Ailelerimiz araya girdi, barıştık. Şikayetçi değilim" dedi.

"ANNENE BİR SÜRPRİZİM VAR"

Mağdur N.B. ise 12 yıllık evliliğinde sürekli şiddet gördüğünü anlatarak, "Eşim çalışmaz, bana ve çocuklarıma bakmazdı. Ben temizlik işlerine giderdim, kazandığım parayı da harcardı. Defalarca dövdü, kezzapla yüzüme saldırmakla tehdit etti. Kadın sığınma evine gittim, uzaklaştırma kararı aldım. Daha sonra çocuklarım için eve döndüm ama şiddet hiç bitmedi. Bunun üzerine boşanma davası açtım. Eşim bu durumu hiçbir zaman kabullenmedi. Olayın meydana geldiği günden 20 gün öncesine kadar eşim evde kalmıyordu. Kurban Bayramı olması sebebiyle çocuklarımın babasını görmesi ve birlikte bayram yapmaları için eşimi bayramdan iki gün önce eve çağırdım ve eşim evde kalmaya başladı. Kahvaltı esnasında kızım bize, 'Boşanma davası açmışsınız ama aynı evdesiniz. Ne zaman boşanacaksınız?' dedi. Bunun üzerine ben bir şey söylemedim. Eşim ise kızıma, 'Annene bir sürprizim var' dedikten bir süre sonra tek başına evden çıktı. Bir süre sonra eve geldi ve beni bıçakladı ve silahla ateş etti. Eşim beni öldürmek üzere hedef gözeterek ateş etmiştir. Beni çocuklarımın önünde vücudumun çeşitli yerlerinden ateşli silah ile yaralayan eşimden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"A.K. İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİ, BEN DE BIÇAKLADIM"

M.S.B. ifadesinde, "Eşim bana boşanma davası açtıktan sonra görüntüler ortaya çıktı. A.K'nin telefonunda eşimle müstehcen görüntüler olduğunu duydum. Akrabalar da biliyormuş. 2019'da aldığım silahı kömürlükte saklıyordum. Eşimi A.K'den uzaklaştırmak istedim, korkutmak için gittim. A.K'ye beni hastaneye bırakmasını söyledim. Arabaya bindikten sonra ‘Eşimle ilişkin varmış' dedim. Kabul etti. Öfkelenip bıçakla saldırdım, sonra silah ateş aldı. Eve dönünce eşimle tartıştık, ‘Senin yüzünden A.K'yi vurdum' dedim. O da bana kızdı. O anda eşimi bıçaklayıp, ardından silahla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım. Eşimin telefonunda A.K'nin numarasını yakaladım, mesajlarını gördüm. Ben eşimle ayrılmak istemiyordum, yuvamı dağıtmak istemiyordum. Ben A.K'yi korkutursam eşimden uzaklaşır zannediyordum" dedi.

M.S.B. ayrıca, daha önce eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği V.B'nin evine de gittiğini ve korkutmak amacıyla ateş açtığını itiraf etti. M.S.B., "A.K'nin evine de gittim, cama doğru birkaç el ateş ettim. Sonra teslim olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM"

"Töre saiki ile tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "töre saiki ile tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında dava açılan M.S.B., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra müşteki N.B. ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin savunma yapan tutuklu sanık M.S.B., "Eşimin beni aldattığını öğrendim. Korkutmak amacıyla yanıma silah ve bıçak aldım. Savcılıkta verdiğim ifadelere katılıyorum" dedi.

"EŞİM BENİ SATMAYA ÇALIŞTI"

N.B. ise, "Eşimle şiddetli geçimsizliğim vardı. Tehditlerine maruz kaldım ve uzaklaştırma aldım. Eşim beni M.K'ye satmaya çalıştı. Eşim çok paragöz bir insan. Beni bıçakladı ve silahla vurdu. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.