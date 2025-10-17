Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
18°
Gündem
Mide bulandıran görüntüler! 1 ton bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi

Vatandaşın sağlığını hiçe sayanların son durağı bu kez Şanlıurfa oldu. Zabıta ekipleri, et depolarına düzenledikleri baskında, lokantalarda pişirilmek üzere hazırlanmış yaklaşık 1 ton bozuk et ele geçirdi. Görüntüler mide bulandırırken, etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 14:28

’da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi.

Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, halkın tüketimine sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş etler ele geçirildi.

KOKMUŞ VE BOZULMUŞ

Denetimler sırasında tek tek açılan et depolarında yapılan kontroller sonucunda, hijyenik olmayan şartlarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etlere rastlandı. Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığı belirlendi.

Bozuk etlerin özellikle lokanta ve benzeri toplu tüketim yapılan işletmelerde, vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlandığı tespit edildi.

ETLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen bozuk etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Merkezi’ne götürülerek burada usulüne uygun şekilde imha edildi.

Halk sağlığını hiçe sayan bu girişime karşı sert önlemler alındı. Denetim sonrası sağlıksız etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan depo sahiplerine yönelik olarak da cezai işlem uygulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni doğum yapan anneyi sütten kesen ekmek! İçinden çıkan şey mide bulandırdı: 'Artık yemek yiyemiyor'
Ankara'da mide bulandıran görüntü: İşkembeler kurtlar içinde yüzdüğü işletmeden açıklama geldi
ETİKETLER
#şanlıurfa
#hijyen
#gıda güvenliği
#Halk Sağlığı
#Et Denetimi
#Bozuk Et
#Şutİm
#Gündem
