18°
Gündem
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! Hemşireler artık lacivert giyecek

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal standart getiriyor. Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk giyecek. Yeni Kurumsal Kimlik Kılavuzu kapsamında kıyafetler 1 Ocak 2026’dan itibaren ücretsiz, 1 Haziran 2026’dan itibaren zorunlu olacak. Uygulama tüm sağlık kurumlarında geçerli olacak.

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! Hemşireler artık lacivert giyecek
, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Güncellenen “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, sağlık hizmetlerinde görsel bütünlüğü güçlendirmek, vatandaşların her noktada aynı kalite anlayışıyla karşılaşmasını sağlamak ve kurumsal algıyı pekiştirmek amacıyla hazırlandı.
Yeni kılavuza göre, hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk kıyafet giyecek. Ayrıca sağlık çalışanlarının tamamına kıyafetler ücretsiz olarak sağlanacak.

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! Hemşireler artık lacivert giyecek

RENKLER MESLEK GRUPLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre, sağlık çalışanlarının kıyafet renkleri görev gruplarına göre şöyle belirlendi:

Klinik eczacılar: Beyaz
Hemşireler: Lacivert
Sorumlu hemşireler: Yakasında beyaz şerit bulunan lacivert
Ebeler: Mürdüm
Sorumlu ebeler: Yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm
Klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonist: Bordo
Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri: Kahverengi
Ameliyathane personeli: Yeşil
Hasta karşılama ve yönlendirme personeli: Takım elbise (kadınlar için bakanlık logolu fular, erkekler için logolu kravat)

Böylece hem sağlık personelinin görev alanı kolayca ayırt edilebilecek hem de tüm kurumlarda tek tip bir görsel kimlik oluşturulacak.

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! Hemşireler artık lacivert giyecek

'LOGO VE LEVHALARIN TEK BİR STANDARTTA OLMASINI HEDEFLEDİK'

Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile getirilen standartların Bakanlığa bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulanacağını bildirdi.
Erkoç, “Bu çalışmayı masa başında değil sahayla birlikte yürüttük. Sahayla birlikte bütün görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. ‘H’ harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığına ait tüm logoların ve levhaların Türkiye genelinde tek bir standartta olmasını hedefledik” dedi.
Erkoç, bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem! Hemşireler artık lacivert giyecek

81 İLDE UYGULANACAK

Bakan Yardımcısı Erkoç, 81 ilde aynı görsel ve iletişim dilinin kullanılacağını vurguladı.
Erkoç, “Vatandaşımızla iletişim kurarken sıkıntı doğuyordu. Yani kim hekim, kim hemşire, kim teknisyen bunu bilme şansı olmuyordu. İletişim sıkıntıları oluşturuyordu. Bu anlamda bütün kıyafetleri belli bir standarda getirdik” ifadelerini kullandı.
Erkoç, yeni düzenleme sayesinde sağlık kurumlarında görev yapan personelin kimliğinin görsel olarak daha net ayırt edilebileceğini belirtti.
Bakanlık, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin hiçbir ücret talep edilmeden verileceğini açıkladı.
Erkoç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026’dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek.”

