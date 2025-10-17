Menü Kapat
Magazin
Cemal Hünal, "Asla bir araya gelmem" diyerek ünlü ismi işaret etti

Katıldığı programda itiraflarıyla dikkat çeken oyuncu Cemal Hünal, "Asla Bir Araya Gelmem” diyerek Şafak Sezer'in adını verdi Issız Adam filmiyle popüler olan Cemal Hünal bu itirafının nedenini de paylaştı.

Cemal Hünal,
Issız Adam, Romantik Komedi, Camdaki kız, Ihlamurlar Altında, Leyla İle Mecnun gibi yapımlarda rol alan Cemal Hünal, katıldığı programda bir araya bir daha asla gelmeyeceği ismi açıkladı.

CEMAL HÜNAL'IN ŞAFAK SEZER İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birçok projede yer alan Cemal Hünal, yıllar geçmesine rağmen Issız Adam Alper olarak anılıyor. Katıldığı programda yeni projelerinden bahseden Cemal Hünal, için “Onunla asla oynamam” dedi.

Cemal Hünal, "Asla bir araya gelmem" diyerek ünlü ismi işaret etti

Cemal Hünal, Şafak Sezer ile neden dargın olduğunu da açıkladı. Hünal, “Şafak Sezer’le asla oynamam. Tanıştık selam vermedi, küstüm.” şeklinde anlattı.

Cemal Hünal, "Asla bir araya gelmem" diyerek ünlü ismi işaret etti

CEMAL HÜNAL GEÇTİĞİMİZ HAFTA GELEN MESAJ SONRASI SAVCILIĞA KOŞTU

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cemal Hünal, "Asla bir araya gelmem" diyerek ünlü ismi işaret etti

CEMAL HÜNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2 Ekim 1976 doğumlu Cemal Hünal, UCLA Extension [en]'da, Santa Monica Kolejinde ve Londra Film Okulunda tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Bir Zamanlar Osmanlı dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.
