Cemal Hünal, "Asla bir araya gelmem" diyerek ünlü ismi işaret etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Issız Adam, Romantik Komedi, Camdaki kız, Ihlamurlar Altında, Leyla İle Mecnun gibi yapımlarda rol alan Cemal Hünal, katıldığı programda bir araya bir daha asla gelmeyeceği ismi açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Birçok projede yer alan Cemal Hünal, yıllar geçmesine rağmen Issız Adam Alper olarak anılıyor. Katıldığı programda yeni projelerinden bahseden Cemal Hünal, Şafak Sezer için “Onunla asla oynamam” dedi.
Cemal Hünal, Şafak Sezer ile neden dargın olduğunu da açıkladı. Hünal, “Şafak Sezer’le asla oynamam. Tanıştık selam vermedi, küstüm.” şeklinde anlattı.
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, eğitim verdikten sonra ayrıldığı ajansta imzasının taklit edilerek sahte sertifika düzenlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.