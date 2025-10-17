Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı açıklandı! Kızı tartışmalara son noktayı koydu

15 Nisan'da kalp krizi geçirerek günlerce yaşam savaşı veren uzun yıllar milletvekilliği yapan, TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunan ve aynı zamanda senaryolar yazan Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Mal varlığı uzun süre tartışma konusu olan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babasından kalan mirasa dair bir yazı kaleme aldı. Yazısında babasının mal varlığını kamuoyuyla paylaşan Ceren Kandemir, duygusal açıklamalarda da bulundu.

İşte Kandemir'in o yazısı:

"Dünyada herkese ama herkese ailesinden bir miras kalır.

Kimine ev kalır, kimine arsa. Kimine borç kalır, kimine travma. Kiminin hiç annesi babası olmamıştır, direnme gücü miras kalır. Kimine utanç, kimine bir isim kalır iyisiyle kötüsüyle. Bana üç önemli miras kaldı babamdan. Birincisi gülüp geçme öğretisi, ikincisi itiraz, üçüncüsü ise dikta üslubuna ters tepki verme alışkanlığı.

KALEM KALEM SAYDI

Babamı kaybettikten sonra tatsız ama mecburi bazı işler hasıl oldu, aşağı yukarı herkes bunu yaşıyor. Merhumun terekesi çıkarılıyor. Neyi var neyi yoksa terekede görülüyor ve mirasçısına naklediliyor. Ben de şimdi size babamın terekesini anlatacağım, eksiksizce.

'BELGELEMEKTEN ŞEREF DUYARIM'

Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yapmış, öncesinde ve yaşamı boyunca ise sayısız senaryo yazmış, filmler çekmiş biriydi. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım.

KİRALIK DAİREDE OTURUYORDU

Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi."