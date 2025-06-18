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 | Suat Vilgen

Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin geleceği belli oldu! İşte İmralı heyetinin yeni üyesi

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından İmralı heyetinde görev alacak yeni isim belli oldu. Yerine Mithat Sancar getirildi.

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Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin geleceği belli oldu! İşte İmralı heyetinin yeni üyesi
KAYNAK:
T24
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 09:16

İmralı Heyeti’nde görev alan eski TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirmesinin ardından, heyete kimin katılacağı merak ediliyordu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu sorunun yanıtı netleşti.

Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin geleceği belli oldu! İşte İmralı heyetinin yeni üyesi

SON KARAR MİTHAT SANCAR

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, DEM Parti’nin yürüttüğü müzakereler sonucu Mardin Milletvekili ve eski HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İmralı heyetinin yeni üyesi olarak belirlendi. Sancar, bundan sonraki İmralı ziyaretlerinde aktif olarak yer alacak.

Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin geleceği belli oldu! İşte İmralı heyetinin yeni üyesi

SON ZİYARET 21 NİSAN'DAYDI

İmralı heyeti ilk olarak DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşuyordu. Daha sonra heyete Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol da dahil edilmişti. Heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan’la son görüşmesini 21 Nisan’da gerçekleştirmişti.

Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin geleceği belli oldu! İşte İmralı heyetinin yeni üyesi

KALBİNE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Sırrı Süreyya Önder, bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakıma alınan Önder, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 61 yaşındaki siyasetçi, çözüm sürecindeki etkin rolü, siyasi duruşu ve edebi kimliğiyle kamuoyunda iz bırakmıştı. Vefatı, başta siyasi çevreler olmak üzere geniş bir kesimde üzüntüyle karşılandı.

ETİKETLER
#abdullah öcalan
#sırrı süreyya önder
#mithat sancar
#İmralı Heyeti
#Politika
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