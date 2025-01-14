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CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için zor durdu

14-01-2025 20:33 | Güncelleme: 14-01-2025 20:52
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Banu İriç

CHP’de Özgür Özel’in başlattığı ve parti içinde tartışmalara yol açan ‘kırmızı kart’ kampanyası devam ediyor. CHP’li vekiller, bu protestoyu bu defa TBMM çatısı altına taşıdı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve partililer, Meclis'te kırmızı kart protestosu gerçekleştirerek kartlarını gösterdi. Protesto sırasında Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in gülmemek için kendini zor tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.

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