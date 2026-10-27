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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:12

Sahte araç kazalarıyla sigorta vurgunu: 43 gözaltı

Batman'da sigorta şirketlerini ilginç yöntemle dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin eden çeteye ilişkin yürütülen soruşturmada 43 zanlı gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 18:12

'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 43 zanlı gözaltına alındı.

Sahte araç kazalarıyla sigorta vurgunu: 43 gözaltı

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN HAKSIZ KAZANÇ

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, sahte üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Sahte araç kazalarıyla sigorta vurgunu: 43 gözaltı

KURGU TRAFİK KAZALARI

Soruşturmada, Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE HAREKET ETTİĞİ BELİRLENDİ

İncelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildi. Ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edildi.

Sahte araç kazalarıyla sigorta vurgunu: 43 gözaltı

MASAK VE HTS ANALİZLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu () hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Sahte araç kazalarıyla sigorta vurgunu: 43 gözaltı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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ETİKETLER
#Batman
#MASAK
#Trafik Kazaları
#Sigorta Şirketleri
#Kom Şube Müdürlüğü
#Gündem
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