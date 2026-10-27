Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Kura sonucunda bugün seçilen isim Gülşah oldu. Ekran başındakiler ise Gülşah'ın kutusundan ne çıktı araştırmasına başladı.

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HABERİN ÖZETİ Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı? Var Mısın Yok Musun yarışmasının bugünkü seçilen ismi Gülşah, 5 Milyon TL'lik ödül için mücadele etti. Gülşah Çınar, 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için yarıştı. Gülşah, kazanacağı parayla hayalindeki arabayı almak ve sıradanlaşan hayatını değiştirmek istiyor. Gülşah Çınar, 1987 İstanbul Sarıyer doğumlu, aslen Trabzonlu ve 3 kardeşi var. Gülşah, 2014 yılında eşinden evlilik teklifi almış ve 2018'de kızları dünyaya gelmiş.

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH NE KADAR KAZANDI?

Bu akşamın yarışmacısı olan Gülşah Çınar, 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için mücadelesine başladı. Banka teklifleri ve kutu açılımları sonrasında Gülşah'ın kazandığı para belli oldu. Bankadan gelen 775 bin TL'lik teklifi kabul etti.

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH'IN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Kazanacağı para ile hayalindeki arabayı almak isteyen Gülşah, sıradanlaşan hayatını değiştirmek istiyor. Lise yıllarında uzun boyu ile dikkat çeken Gülşah, oyunculuk seçmesine katılmıştı. Gülşah'ın kazandığı miktar 775 bin TL oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH KİMDİR?

Gülşah Çınar, 1987 senesinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan ailenin en büyüğü. 3 kardeşi olan Gülşah, kendisinden 12 yaş küçük olan kardeşi ile yakından ilgilendi. Karakolda tanıştığı eşinden 2014 senesinde evlilik teklifi alırken, çiftin 2018 senesinde kızı dünyaya geldi.