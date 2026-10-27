Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı?

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İstanbul
Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Kura sonucunda bugün seçilen isim Gülşah oldu. Ekran başındakiler ise Gülşah'ın kutusundan ne çıktı araştırmasına başladı.
Bu akşamın yarışmacısı olan Gülşah Çınar, 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için mücadelesine başladı. Banka teklifleri ve kutu açılımları sonrasında Gülşah'ın kazandığı para belli oldu. Bankadan gelen 775 bin TL'lik teklifi kabul etti.
Kazanacağı para ile hayalindeki arabayı almak isteyen Gülşah, sıradanlaşan hayatını değiştirmek istiyor. Lise yıllarında uzun boyu ile dikkat çeken Gülşah, oyunculuk seçmesine katılmıştı. Gülşah'ın kazandığı miktar 775 bin TL oldu.
Gülşah Çınar, 1987 senesinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan ailenin en büyüğü. 3 kardeşi olan Gülşah, kendisinden 12 yaş küçük olan kardeşi ile yakından ilgilendi. Karakolda tanıştığı eşinden 2014 senesinde evlilik teklifi alırken, çiftin 2018 senesinde kızı dünyaya geldi.