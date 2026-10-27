TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 23:51

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecan devam ederken bugünün yarışmacısı Gülşah oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Gülşah ne kadar kazandı merak edilirken kutusundan çıkan miktar için heyecanlı bekleyiş sürdü.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 23:51

'un sunumu ile ekranlara gelen 'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Kura sonucunda bugün seçilen isim Gülşah oldu. Ekran başındakiler ise Gülşah'ın kutusundan ne çıktı araştırmasına başladı.

HABERİN ÖZETİ

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Var Mısın Yok Musun yarışmasının bugünkü seçilen ismi Gülşah, 5 Milyon TL'lik ödül için mücadele etti.
Gülşah Çınar, 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için yarıştı.
Gülşah, kazanacağı parayla hayalindeki arabayı almak ve sıradanlaşan hayatını değiştirmek istiyor.
Gülşah Çınar, 1987 İstanbul Sarıyer doğumlu, aslen Trabzonlu ve 3 kardeşi var.
Gülşah, 2014 yılında eşinden evlilik teklifi almış ve 2018'de kızları dünyaya gelmiş.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH NE KADAR KAZANDI?

Bu akşamın yarışmacısı olan Gülşah Çınar, 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için mücadelesine başladı. Banka teklifleri ve kutu açılımları sonrasında Gülşah'ın kazandığı para belli oldu. Bankadan gelen 775 bin TL'lik teklifi kabul etti.

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH'IN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Kazanacağı para ile hayalindeki arabayı almak isteyen Gülşah, sıradanlaşan hayatını değiştirmek istiyor. Lise yıllarında uzun boyu ile dikkat çeken Gülşah, oyunculuk seçmesine katılmıştı. Gülşah'ın kazandığı miktar 775 bin TL oldu.

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Gülşah'ın kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH KİMDİR?

Gülşah Çınar, 1987 senesinde Sarıyer'de dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan ailenin en büyüğü. 3 kardeşi olan Gülşah, kendisinden 12 yaş küçük olan kardeşi ile yakından ilgilendi. Karakolda tanıştığı eşinden 2014 senesinde evlilik teklifi alırken, çiftin 2018 senesinde kızı dünyaya geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!
ETİKETLER
#gülşah
#İstanbul
#esra erol
#Var Mısın Yok Musun
#Gülşah Çınar
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.