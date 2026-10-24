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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:00

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!

Esra Erol, Salı ve Çarşamba akşamlarına damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, yarışmada dağıtılan toplam para miktarını açıkladı. Peki, Var Mısın Yok Musun yarışmasında ne kadar para dağıtıldı? Esra Erol’un açıkladığı rakam ne kadar?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 21:00

, yarışmasıyla ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. ekranlarında yayınlanan yarışmada dağıtılan miktarına değinen ünlü sunucu, programın ödüllerini yeniden merak konusu yaptı. Peki, Var Mısın Yok Musun yarışmasında toplam ne kadar para dağıtıldı? Esra Erol hangi rakamı açıkladı? İşte konuyla ilgili merak edilenler.

VAR MISIN YOK MUSUN’DA DAĞITILAN TOPLAM PARA

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışması, yıllar geçse de izleyiciler severek takip etmeye devam ediyor. Yaz ayından itibaren ekranlara gelen Var mısın Yok musun yarışması Esra Erol’un sunumuyla izlenme rekorları kırıyor. 

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!

Ünlü sunucu Esra Erol katılığı bir davette kameralar karşısına geçti. Erol’un yarışmada dağıtılan para miktarına ilişkin açıklaması sosyal medyada gündem oldu.  Esra Erol’un açıklamasıyla birlikte Var Mısın Yok Musun’da toplam ne kadar para dağıtıldığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“ 35 MİLYON TL”

ATV ekranlarında 2026 yaz sezonunda izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun yarışması, dağıtılan ödül miktarıyla gündeme geldi. Yarışmanın sunucusu Esra Erol, programda 46 bölümde yaklaşık 35 milyon TL dağıtıldığını açıkladı. 

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!

Erol’un, “46 bölümde 35 milyona yakın para dağıtmışız” sözleri dikkat çekti. Yarışmacıların büyük ödül için mücadele ettiği program, heyecan dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. 

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!

ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun, salı ve çarşamba akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada verilen ödüller ve yarışmacıların kazançları da programın takipçileri tarafından merakla takip ediliyor.

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ETİKETLER
#esra erol
#ATV
#Para
#Var Mısın Yok Musun
#35 Milyon Tl
#Magazin
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