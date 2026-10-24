Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasında dağıtılan parayı açıkladı!

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada dağıtılan para miktarına değinen ünlü sunucu, programın ödüllerini yeniden merak konusu yaptı. Peki, Var Mısın Yok Musun yarışmasında toplam ne kadar para dağıtıldı? Esra Erol hangi rakamı açıkladı? İşte konuyla ilgili merak edilenler.

VAR MISIN YOK MUSUN’DA DAĞITILAN TOPLAM PARA

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışması, yıllar geçse de izleyiciler severek takip etmeye devam ediyor. Yaz ayından itibaren ekranlara gelen Var mısın Yok musun yarışması Esra Erol’un sunumuyla izlenme rekorları kırıyor.

Ünlü sunucu Esra Erol katılığı bir davette kameralar karşısına geçti. Erol’un yarışmada dağıtılan para miktarına ilişkin açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Esra Erol’un açıklamasıyla birlikte Var Mısın Yok Musun’da toplam ne kadar para dağıtıldığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“ 35 MİLYON TL”

ATV ekranlarında 2026 yaz sezonunda izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun yarışması, dağıtılan ödül miktarıyla gündeme geldi. Yarışmanın sunucusu Esra Erol, programda 46 bölümde yaklaşık 35 milyon TL dağıtıldığını açıkladı.

Erol’un, “46 bölümde 35 milyona yakın para dağıtmışız” sözleri dikkat çekti. Yarışmacıların büyük ödül için mücadele ettiği program, heyecan dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

ATV’de yayınlanan Var Mısın Yok Musun, salı ve çarşamba akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmada verilen ödüller ve yarışmacıların kazançları da programın takipçileri tarafından merakla takip ediliyor.