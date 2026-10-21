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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 22:09

Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Var Mısın Yok Musun yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Firdevs, izleyicilerin merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Firdevs’in hayatı, yaşı ve yarışmada elde ettiği kazanç araştırılmaya başlandı. Yarışmada seçtiği kutu ve kutudan çıkan ödül de merak konusu oldu. Peki, Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Firdevs yarışmada ne kadar kazandı? Seçtiği kutudan ne çıktı?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 22:09

yarışması, yarışmacıları ve kutulardaki ödüllerle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Programın merak edilen isimlerinden Firdevs hakkında da araştırmalar hız kazandı. Yarışmayı takip eden izleyiciler, Firdevs’in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve programda ne kadar para kazandığını öğrenmek istiyor. Bunun yanı sıra Firdevs’in seçtiği kutudan çıkan ödül de merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Firdevs ne kadar kazandı ve kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN FİRDEVS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

 Firdevs Akman, 1983 yılında Uluklu’da dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailenin ortanca kızıdır. 1 yaşındayken ailesiyle birlikte ’ya yerleşti. Babası tır şoförü annesi ev hanımı olan Firdevs, maddi sıkıntılardan dolayı ortaokulu bırakmak zorunda kaldı. 

Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Satış Danışmanlığı, Tekstil, modellik gibi birçok alanda çalıştı. Kendi butiğini açan Firdevs, geçirdiği trafik kazası sonrası hayata başka şekilde baktı. Butiği kapattıktan sonra sosyal medyada içerik üretmeye başladı. 2021 yılında boşanan Firdevs’in evliliğinden bir kız çocuğu bulunmaktadır. Yarışmadan kazandığı para ile kızını yurt dışında okutmak istiyor.

VAR MISIN YOK MUSUN FİRDEVS NE KADAR KAZANDI?

Esra Erol’un sunumuyla ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümünde mücadele eden Firdevs, açtığı kutularla zaman zaman sevinç yaşarken zaman zaman da hayal kırıklığına uğradı. 

Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Hayallerine kavuşmak ve hedeflediği para ödülünü kazanmak için elinden geleni yapan Firdevs’in yarışmadaki performansı merak konusu oldu. Yarışma boyunca açılan kutular ve ortaya çıkan ödüller, heyecanın giderek artmasına neden oldu. Peki, Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı? Firdevs yarışmadan istediği ödülle ayrılabildi mi? 

Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen yarışmada Firdevs’in kazandığı para ödülü ve yarışmanın sonucu merakla bekleniyor. Var Mısın Yok Musun Firdevs’in kazandığı para ödülü birazdan belli olacak.

VAR MISIN YOK MUSUN FİRDEVS’İN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasının yeni bölümünde Firdevs’in açtığı kutular yürekleri ağızlara getirdi. Hayallerine kavuşmak ve hedeflediği para ödülünü kazanmak için yarışmada mücadele eden Firdevs, açtığı kutularla zaman zaman sevindi, zaman zaman ise üzüldü.

Var Mısın Yok Musun Firdevs kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Yarışma boyunca büyük ödüle ulaşma umudunu koruyan Firdevs’in nasıl bir sonuçla karşılaşacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Var Mısın Yok Musun Firdevs’in kutusundan ne çıktı? Var Mısın Yok Musun Firdevs’in kazandığı para ödülü ise yarışmadaki gelişmelerin ardından belli olacak.

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ETİKETLER
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#Var Mısın Yok Musun
#Firdevs
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