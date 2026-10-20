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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 21:17

Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Umut kutusundan ne çıktı, kaç TL kazandı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı belli oldu. Ekran başındakiler ise Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı araştırmasına başladı. Salı ve Çarşamba akşamı yayınlanan programda heyecan devam ediyor.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Umut kutusundan ne çıktı, kaç TL kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 21:17

ekranlarının sevilen programı 'da 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için mücadele eden yarışmacıların heyecanı sürüyor. Kura sonucunda yarışmacı Umut oldu. 

VAR MISIN YOK MUSUN UMUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bugün yayınlanan bölümde kura sonucunda yarışmacı Umut oldu. Adını duyunca heyecanlanan Umut, 5 Milyon TL'yi bulmak için mücadele ediyor.

Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Umut kutusundan ne çıktı, kaç TL kazandı?

Umut Günaydın 1993 yılında 'da dünyaya geldi. 2013 senesinde babasının işleri bozulunca Adana'ya gittiler. Rize'de bankacılık ve sigortacılık okurken bir yandan da çiğ köfteci dükkanında çalıştı. Okulu bitince Adana'ya döndü ve kendi dükkanını açtı. 2018 yılında evlendi ve 2 çocuğu var.

Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Umut kutusundan ne çıktı, kaç TL kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN UMUT NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı Umut Günaydın oldu. 2018 yılında evlenen ve iki çocuğu olan Umut, dükkanını büyütmek ve yatırım yapmak istiyor. Henüz Umut'un kazandığı para miktarı belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Umut kutusundan ne çıktı, kaç TL kazandı?

VAR MISIN YOK MUSUN UMUT KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

ATV ekranlarında yayınlanan program Salı ve Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Esra Erol'un sunduğu programda bugünün yarışmacısı Umut oldu. Umut Günaydın'ın kazandığı para miktarı belli olmadı.

ETİKETLER
#diyarbakır
#esra erol
#ATV
#Var Mısın Yok Musun
#Umut Günaydın
#Medya
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