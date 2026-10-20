Var Mısın Yok Musun Umut kimdir, ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Umut kutusundan ne çıktı, kaç TL kazandı?

ATV ekranlarının sevilen programı Var Mısın Yok Musun'da 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak için mücadele eden yarışmacıların heyecanı sürüyor. Kura sonucunda yarışmacı Umut oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN UMUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bugün yayınlanan bölümde kura sonucunda yarışmacı Umut oldu. Adını duyunca heyecanlanan Umut, 5 Milyon TL'yi bulmak için mücadele ediyor.

Umut Günaydın 1993 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 2013 senesinde babasının işleri bozulunca Adana'ya gittiler. Rize'de bankacılık ve sigortacılık okurken bir yandan da çiğ köfteci dükkanında çalıştı. Okulu bitince Adana'ya döndü ve kendi dükkanını açtı. 2018 yılında evlendi ve 2 çocuğu var.

VAR MISIN YOK MUSUN UMUT NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı Umut Günaydın oldu. 2018 yılında evlenen ve iki çocuğu olan Umut, dükkanını büyütmek ve yatırım yapmak istiyor. Henüz Umut'un kazandığı para miktarı belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN UMUT KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

ATV ekranlarında yayınlanan program Salı ve Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Esra Erol'un sunduğu programda bugünün yarışmacısı Umut oldu. Umut Günaydın'ın kazandığı para miktarı belli olmadı.